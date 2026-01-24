У Дракулићу ријешен проблем снабдијевања електричном енергијом

Извор:
АТВ
24.01.2026
19:26
Коментари:0
Снијежне падавине и ниске температуре довеле су до преоптерећења трафо станице и проблеме са електричном енергијом у дијелу бањалучког насеља Дракулић. Све је то изазвало незадовољство код мјештана који кажу да су у јануару били често без струје. Проблема је било највише за празнике.
"Наишао је тај период празничних дана гдје је 2, 3 дана била уредна испорука и онда је поново кренуло искључивање, сваки дан по пар сати, најгоре у свему томе је било што су то били вечерњи сати, једне фазе дође, друге нестане, па обрнуто и баш стварани проблеми", каже Јово Раковић, насеље Дракулић.
"Баш тешка ситуација, од нове године имамо тај проблем, за нову годину исто нисмо имали струје, око 20 пута је нестајала у року од 24 сата, па за празнике исто, Божић, славе су биле. Ево, хвала Богу, момци су дошли да ријеше то па биће боље"каже Синиша Роквић, насеље Дракулић
Један од мјештана каже да је свакодневно звао електродистрибуцију и комуналну полицију и апеловао да реагују.
"Гради се доста кућа, људи се насељавају овдје, ја мислим да би одговорна лица када прикључују нове потрошаче требало да знају који је капацитет мреже па да самим тим мрежу припреме на толики број потрошача.Ако ништа друго, ово што је поскупљено, добили смо забавнију електричну енергију, пошто можемо се играти са њом, има је, нема, окупимо се сви у насељу па се кладимо када ће да дође, у ком сату и у ком минуту", каже Немања Вујанић, насеље Дракулић.
Апели мјештана уродили су плодом . Екипа Електрокрајине данас је на терену и они изводе радове на замјени трансформатора веће снаге умјесто постојећег.
"Па очекујемо да након тога буде успостављена уредна испорука електричне енергије и за наредни период. Што се тиче конкретно дијела насеља Дракулић, односно улице 7 фебруара, то припада трафо станици Мотичко гробље, ту је долазило у јануару до прекида управо због преоптерећења трафоа усљед нагло повећане потрошње", рекао је Предраг Клинцов, портпарол Електрокрајине.
Мјештани очекују трајна рјешења како се проблеми који су обиљежили почетак године не би понављали.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч1
Најновије
Најчитаније
20
10
20
10
20
03
19
43
19
40
Тренутно на програму