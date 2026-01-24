Ученици ОШ "Свети Сава" најуспјешнији на такмичењу из математике

Извор:
СРНА
24.01.2026
18:21
Коментари:0
Ученици Основне школе /ОШ/ "Свети Сава" из Источног Новог Сарајева били су најуспјешнији на такмичењу младих математичара Сарајевско-романијске регије које је данас одржано на Филозофском факултету на Палама.
У групи седмих разреда прво мјесто освојио је Ђорђе Вучинић из ове школе, док је Никола Милидраг из ОШ "Алекса Шантић" у Војковићима у Источној Илиџи освојио прво мјесто на такмичењу осмих разреда.
Прво мјесту у групи деветих разреда припало је Лазару Владичићу из ОШ "Свети Сава" Источно Ново Сарајево.
Најуспјешнијим ученицима уручене су дипломе, пехари и пригодни поклони.
Организатори 16. такмичења су Катедра за математику Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Друштво математичара Републике Српске.
Продекан за научноистраживачки рад на Филозофском факултету Пале Огњен Куртеш рекао је новинарима да је данас одржано светосавско такмичење младих математичара са подручја Сарајевско-романијске регије које је окупило 51 основца.
Он је навео да је циљ такмичења промоција Катедре за математику, унапређење наставе, али и популаризација математике, те изразио наду да ће наредне године имати још већи број младих математичара.
Наставник математике у ОШ "Петар Петровић Његош" у Источној Илиџи Драгослав Бозало рекао је да је из ове школе на такмичењу учествовало 13 ученика.
Он је упозорио да у посљедње вријеме опада број дјеце заинтересоване за такмичење из математике и да сматра да су на то утицале модерне технологије.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч1
Друштво
9 ч3
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
20
10
20
10
20
03
19
43
19
40
Тренутно на програму