Колико ће износити пензије након повећања у јануару

24.01.2026
11:13
Коментари:0
Пензије за све кориснике права Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске од јануара ће бити редовно усклађене за 6,45 одсто, саопштено је из Фонда.
Након редовног годишњег усклађивања од 6,45 одсто просјечна пензија у јануару биће 695 КМ и чиниће 44 одсто просјечне плате исплаћене у претходном мјесецу.
Просјечна пензија исплаћена у децембру прошле године била је 652,93 КМ и учествовала је у просјечној плати са 41,77 одсто.
Према званичним подацима Републичког завода за статистику, просјечна плата у Републици Српској у току 2025. године порасла је за 8,8 одсто, а инфлација за 4,1, па ће на основу ових показатеља од јануара редовно бити усклађене пензије за 6,45 одсто.
"Од 2013. године од када се у складу са законом врши редовно годишње усклађивање пензије су номинално расле 82,68 одсто, а стварно или ефективно за 116,32 одсто", наводи се у саопштењу.
Из Фонда подсјећају да је ово 24. усклађивање пензија у посљедњих 13 година, било је 10 редовних, 14 ванредних и у четири случаја комбинована.
Влада Републике Српске и Фонд су једини на простору бивше Југославије вршили редовно годишње усклађивање укључујући и ванредно и током пандемије вируса корона.
БиХ
18 ч0
Друштво
2 д0
Друштво
1 д0
Хроника
1 д0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму