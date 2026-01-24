Logo
Колико ће износити пензије након повећања у јануару

24.01.2026

11:13

Коментари:

0
Колико ће износити пензије након повећања у јануару
Фото: АТВ

Пензије за све кориснике права Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске од јануара ће бити редовно усклађене за 6,45 одсто, саопштено је из Фонда.

Након редовног годишњег усклађивања од 6,45 одсто просјечна пензија у јануару биће 695 КМ и чиниће 44 одсто просјечне плате исплаћене у претходном мјесецу.

Просјечна пензија исплаћена у децембру прошле године била је 652,93 КМ и учествовала је у просјечној плати са 41,77 одсто.

Према званичним подацима Републичког завода за статистику, просјечна плата у Републици Српској у току 2025. године порасла је за 8,8 одсто, а инфлација за 4,1, па ће на основу ових показатеља од јануара редовно бити усклађене пензије за 6,45 одсто.

"Од 2013. године од када се у складу са законом врши редовно годишње усклађивање пензије су номинално расле 82,68 одсто, а стварно или ефективно за 116,32 одсто", наводи се у саопштењу.

Из Фонда подсјећају да је ово 24. усклађивање пензија у посљедњих 13 година, било је 10 редовних, 14 ванредних и у четири случаја комбинована.

Влада Републике Српске и Фонд су једини на простору бивше Југославије вршили редовно годишње усклађивање укључујући и ванредно и током пандемије вируса корона.

