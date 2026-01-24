Из АМС Српске упозорили возаче: На ово обратите посебну пажњу

Извор:
СРНА
24.01.2026
08:14
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су јутрос претежно влажни и клизави, у котлинама и дуж ријечних токова има магле, а на дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина учестали су одрони.
Магле има ширем подручју Приједора, Источног Сарајева, Фоче, Мостара, Чапљине, Какња, Зенице, Гламоча, Купреса, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Одрони су учестали посебно на путевима Карановац-Кнежево-Турбе, Бањалука-Црна Ријека-Јајце, Сарајево-Фоча и Рогатица-Устипрача-Вишеград, Бановићи-Рибница, Бугојно-Купрес, Кладањ-Власеница као и превоје Ростово /Бугојно-Нови Травник/ и Макљен /Прозор-Горњи Вакуф/Ускопље/.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина, рејон Балатуна и Трњака те се саобраћаја одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента", од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома "Рогоушићи" у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираног клизишта, обустављен је саобраћај за све категорије возила, на дионици регионалног пута Стари Угљевик-Главичице, саобраћај се одвија алтернативном правцима.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.
На граничним прелазима јутрос нема дужих задржавања за путничка возила.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
Гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Свијет
1 д0
Србија
2 д0
Најновије
Најчитаније
09
10
09
00
08
56
08
47
08
41
Тренутно на програму