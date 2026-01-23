Тешка несрећа у БиХ: Саобраћај потпуно обустављен, има повријеђених

23.01.2026
08:33
Коментари:0
Због саобраћајне несрећи која се јутрос око 6.30 сати догодила на магистралном путу М-17, у мјесту Косова код Маглаја, потпуно је обустављен саобраћај на тој дионици пута - потврдила је Фени шефица Одсјека за информисање и аналитику Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Алдина Алић.
У удесу су учествовали теретно и путничко моторно возило, а једно лице из путничког моторног возила је задобило повреде.
- Повријеђени је превезен у Кантоналну болницу Зеница, али за сада немамо и утврђен степен повреда. Саобраћај је обустављен и усмјерава се заобилазним правцима, а на лицу мјеста је патрола и увиђај је у току - казала је Алић.
