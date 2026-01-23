Logo
Large banner

Тешка несрећа у БиХ: Саобраћај потпуно обустављен, има повријеђених

23.01.2026

08:33

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Због саобраћајне несрећи која се јутрос око 6.30 сати догодила на магистралном путу М-17, у мјесту Косова код Маглаја, потпуно је обустављен саобраћај на тој дионици пута - потврдила је Фени шефица Одсјека за информисање и аналитику Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона Алдина Алић.

У удесу су учествовали теретно и путничко моторно возило, а једно лице из путничког моторног возила је задобило повреде.

Ротација-илустрација

Свијет

Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку

- Повријеђени је превезен у Кантоналну болницу Зеница, али за сада немамо и утврђен степен повреда. Саобраћај је обустављен и усмјерава се заобилазним правцима, а на лицу мјеста је патрола и увиђај је у току - казала је Алић.

Подијели:

Тагови:

Maglaj

Саобраћајна несрећа

obustavljen saobraćaj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Италија и Пољска разматрају приступ Одбору за мир

Свијет

Трамп: Италија и Пољска разматрају приступ Одбору за мир

4 ч

0
Данас мало топлије него претходних дана

Друштво

Данас мало топлије него претходних дана

4 ч

0
Злата Петровић машта о једном: Хоћу да будем...

Сцена

Злата Петровић машта о једном: Хоћу да будем...

4 ч

0
Сарајево јутрос најзагађенији град на свијету

Градови и општине

Сарајево јутрос најзагађенији град на свијету

4 ч

0

Више из рубрике

Дјевојка обливена крвљу улетила у болницу: Полицији открила ко је нападач

Хроника

Дјевојка обливена крвљу улетила у болницу: Полицији открила ко је нападач

4 ч

0
Двије дјевојке повријеђене у саобраћајној несрећи

Хроника

Двије дјевојке повријеђене у саобраћајној несрећи

5 ч

0
Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

Хроника

Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

13 ч

0
Возач заустављен са готово 3,5 промила алкохола у крви

Хроника

Возач заустављен са готово 3,5 промила алкохола у крви

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

24

Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

12

23

У току исплата за 3.635 корисника

12

14

Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

12

03

Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

11

50

Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner