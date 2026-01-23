Logo
Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

АТВ

23.01.2026

21:22

0
Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ
Фото: Printscreen/Youtube

Лото извлачење у 7. колу није донијело главну премију, али су играчи са двије шестице богатији за 38.846 КМ.

Обје комбинације одигране су у Србији, а играчи у Републици Српској почастили су се са 28 "петица" вриједних 220 КМ.

Један срећник у Републици Српској извучен је у игри Џокер 4, а вриједност добитка износила је 850 КМ.

Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

Главна премија Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије у наредном колу износи невјероватних 6.800.000 КМ.

Лото плус вриједи око 3.110.000 КМ, а Џокер 500.000 КМ.

Лото

лото резултати

