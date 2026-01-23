Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

Извор:
АТВ
23.01.2026
21:22
Лото извлачење у 7. колу није донијело главну премију, али су играчи са двије шестице богатији за 38.846 КМ.
Обје комбинације одигране су у Србији, а играчи у Републици Српској почастили су се са 28 "петица" вриједних 220 КМ.
Један срећник у Републици Српској извучен је у игри Џокер 4, а вриједност добитка износила је 850 КМ.
Главна премија Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије у наредном колу износи невјероватних 6.800.000 КМ.
Лото плус вриједи око 3.110.000 КМ, а Џокер 500.000 КМ.
