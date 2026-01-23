Logo
Минић одговорио мљекарима: Ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор

Извор:

АТВ

23.01.2026

20:40

Коментари:

Минић одговорио мљекарима: Ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор
Фото: АТВ

Господо мљекари, ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор. Ако је ико присутан на терену, и прима странке, то сам ја. Званичан захтјев за пријем никада ми нисте упутили, рекао је предсједник Владе Српске Саво Минић.

"Ваш данашњи ултиматум у дану када је и Уставни суд БиХ доноси лоше и злонамјерне одлуке, се не може протумачити другачије осим на начин како га ја данас тумачим. Видимо се када добијем ваш званичан захтјев за састанак. До тада, на овакав начин нећемо и не можемо разговарати", истакао је Минић на Иксу.

Подсјећамо, Удружење пољопривредних произвођача, мљекара Републике Српске саопштило је да ће уколико не дође до договора са Владом РС око њихових проблема доћи и паркирати тракторе испред зграде Владе РС.

Влада Републике Српске

Друштво

Мљекари најавили протестну вожњу трактора пред Владом

"И то у складу са Одлукама нашег Управног Одбора. Предсједник Владе нема разумијевање нити времена за наше огромне проблеме и муке која нас је задесила, али има на претек времена да се посвети свом хобију, ловству и ловачком Удружењу. Свједоци сте тих његових активности ових дана. Наши захтјеви не би ни ишли према њему да смо имали назнаке да проблем можемо ријешити у нашем Министарству", наводе у саопштењу.

