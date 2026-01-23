Минић одговорио мљекарима: Ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор

Извор:
АТВ
23.01.2026
20:40
Коментари:0
Господо мљекари, ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор. Ако је ико присутан на терену, и прима странке, то сам ја. Званичан захтјев за пријем никада ми нисте упутили, рекао је предсједник Владе Српске Саво Минић.
"Ваш данашњи ултиматум у дану када је и Уставни суд БиХ доноси лоше и злонамјерне одлуке, се не може протумачити другачије осим на начин како га ја данас тумачим. Видимо се када добијем ваш званичан захтјев за састанак. До тада, на овакав начин нећемо и не можемо разговарати", истакао је Минић на Иксу.
Господо мљекари, ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор. — Саво Минић (@minic_savo) January 23, 2026
Ако је ико присутан на терену, и прима странке, то сам ја.
Званичан захтјев за пријем никада ми нисте упутили.
Ваш данашњи ултиматум, у дану када Уставни суд БиХ доноси лоше и злонамјерне одлуке, се не…
Подсјећамо, Удружење пољопривредних произвођача, мљекара Републике Српске саопштило је да ће уколико не дође до договора са Владом РС око њихових проблема доћи и паркирати тракторе испред зграде Владе РС.
Друштво
Мљекари најавили протестну вожњу трактора пред Владом
"И то у складу са Одлукама нашег Управног Одбора. Предсједник Владе нема разумијевање нити времена за наше огромне проблеме и муке која нас је задесила, али има на претек времена да се посвети свом хобију, ловству и ловачком Удружењу. Свједоци сте тих његових активности ових дана. Наши захтјеви не би ни ишли према њему да смо имали назнаке да проблем можемо ријешити у нашем Министарству", наводе у саопштењу.
Најновије
Најчитаније
21
28
21
26
21
22
21
15
21
03
Тренутно на програму