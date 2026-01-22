Logo
Кузмић: Мљекарство у Српској значајно ојачало током протеклих година

АТВ

22.01.2026

11:57

Кузмић: Мљекарство у Српској значајно ојачало током протеклих година
Недопустиво је рећи да је сектор мљекарства пао на кољена, изјавила је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске Анђелка Кузмић.

Она је истакла да Република Српска располаже модерним фармама и савременом механизацијом, те да мљекари редовно добијају подстицаје.

"Имамо модерне фарме и механизацију, а наши мљекари редовно добијају подстицаје. Договор који смо постигли са мљекарима у потпуности се поштује", нагласила је Кузмићева.

Пољопривреда је један од најважнијих сектора у Републици Српској и, како је поручила министарка, ресорно министарство остаје уз произвођаче.

"Увијек ћемо тражити начине да унаприједимо подстицаје, давања, као и поједине политике које је неопходно мијењати током ове године", рекла је Кузмићева.

Она је навела да око 80 одсто проблема у пољопривреди није директно повезано са пољопривредним произвођачима, нити са министарством и Владом Републике Српске.

"Увози, закони и политике на нивоу БиХ креирани су тако да највише штете трпе наши пољопривредници. Инспекторат мора појачати контроле производа који се продају као млијечни, а нису млијечни. Одређени проблеми постоје и у сектору меса, и ми ћемо стати уз наше произвођаче", поручила је министарка.

Кузмићева је додала да се сектор мљекарства, како у региону тако и у свијету, суочава са одређеним изазовима, али је похвалила домаће мљекаре.

"Морам похвалити наше мљекаре јер је мљекарство у Републици Српској значајно ојачало током протеклих година“, закључила је она.


