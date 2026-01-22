Кузмић: Мљекарство у Српској значајно ојачало током протеклих година

Извор:
АТВ
22.01.2026
11:57
Коментари:1
Недопустиво је рећи да је сектор мљекарства пао на кољена, изјавила је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске Анђелка Кузмић.
Она је истакла да Република Српска располаже модерним фармама и савременом механизацијом, те да мљекари редовно добијају подстицаје.
"Имамо модерне фарме и механизацију, а наши мљекари редовно добијају подстицаје. Договор који смо постигли са мљекарима у потпуности се поштује", нагласила је Кузмићева.
Пољопривреда је један од најважнијих сектора у Републици Српској и, како је поручила министарка, ресорно министарство остаје уз произвођаче.
"Увијек ћемо тражити начине да унаприједимо подстицаје, давања, као и поједине политике које је неопходно мијењати током ове године", рекла је Кузмићева.
Она је навела да око 80 одсто проблема у пољопривреди није директно повезано са пољопривредним произвођачима, нити са министарством и Владом Републике Српске.
"Увози, закони и политике на нивоу БиХ креирани су тако да највише штете трпе наши пољопривредници. Инспекторат мора појачати контроле производа који се продају као млијечни, а нису млијечни. Одређени проблеми постоје и у сектору меса, и ми ћемо стати уз наше произвођаче", поручила је министарка.
Кузмићева је додала да се сектор мљекарства, како у региону тако и у свијету, суочава са одређеним изазовима, али је похвалила домаће мљекаре.
"Морам похвалити наше мљекаре јер је мљекарство у Републици Српској значајно ојачало током протеклих година“, закључила је она.
