Logo
Large banner

Кошарац: Изетбеговић потврдио да Сарајево и Шмит рачунају на опозицију у Српској

Извор:

АТВ

22.01.2026

10:59

Коментари:

4
Кошарац: Изетбеговић потврдио да Сарајево и Шмит рачунају на опозицију у Српској
Фото: Уступљена фотографија

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да је предсједник СДА Бакир Изетбеговић, изјавом да се нада да ће опозиција /у/ Српској побиједити на изборима ове године, потврдио оно што је свима одавно јасно - Сарајево и Кристијан Шмит рачунају на опозицију у својој колони против Републике Српске.

"Изетбеговић није никакав изузетак у томе. У тој сарајевско-Шмитовској рачуници опозиција је константа, која би им испуњавала све захтјеве и жеље, плаћајући им политички дуг", оцијенио је Кошарац, који је и члан Предсједништва СНСД-а.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Ухапшен отац који је злостављао своју дјецу: Распоређивао их по граду и тјерао на просјачење

Он је указао да Изетбеговићева изјава не долази нимало случајно, нити наивно пред 8. фебруар, када се организују поновљени, наметнути избори у неколико локалних заједница у Српској, као и пред опште изборе у октобру.

"Дао је сигнал Бошњацима. Вјечита жеља Сарајева је слабљење уставне позиције Српске и њено укидање. Сарајево би да бира структуре власти у Српској. Ми континуирано говоримо о томе - опозиција је избор Сарајева и Шмита, а не српског народа у Српској", истакао је Кошарац.

Напоменуо је да српски народ и Република Српска бирају политике Милорада Додика, јер су оне брана сарајевским и Шмитовим интересима.

Експлозија у Дервенти

Хроника

Огласила се полиција о тешкој експлозији код Дервенте

"Симптоматично је да Изетбеговић иде корак даље, па би да се мијеша и у унутрашња питања у Српској, али и у самом СНСД-у. Ко је он да одређује ко је пожељан, а ко непожељан предсједник СНСД-а", упитао је Кошарац.

Он је оцијенио да је врло непристојно да Изетбеговић говори о томе.

"Ми не коментаришемо стање у СДА, нити смо икада разматрали да ли је пожељно или не то што је Бакир на њеном челу. То нас не занима", навео је Кошарац на "Инстаграму".

Напомињући да је Милорад Додик неприкосновени предсједник СНСД-а, Кошарац је поручио да је "Додик предсједник свих предсједника у Републици Српској, ма колико то била болна и непожељна чињеница и Бакиру и Сарајеву и Шмиту".

Челинчани посјекли туђу шуму

Хроника

Посјекли туђу шуму: Ухапшена двојица Челинчана

Он је констатовао да је СНСД под вођством Милорада Додика најјача и најорганизованија политичка партија у Републици Српској и БиХ.

"Сарајевским политичарима би било неупоредиво боље да о лидерству и политици уче управо од лидера Милорада Додика, умјесто што се популизмом на дневном нивоу покушавају додворити бирачком тијелу", закључио је Кошарац.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Циципас завршио такмичење на Аустралијан опену

Тенис

Циципас завршио такмичење на Аустралијан опену

3 ч

0
Увијек вам је хладно? То може бити знак озбиљног обољења

Здравље

Увијек вам је хладно? То може бити знак озбиљног обољења

3 ч

0
Убица до детаља описао злочин: Убио дјевојку, тијело данима чувао у кући, па га сакрио у подрум

Свијет

Убица до детаља описао злочин: Убио дјевојку, тијело данима чувао у кући, па га сакрио у подрум

3 ч

0
Провјетравање куће зими: Како да вам топлота "не излети" из просторије

Савјети

Провјетравање куће зими: Како да вам топлота "не излети" из просторије

3 ч

0

Више из рубрике

Вијеће народа Српске о вету Бошњака на измјене Закона о стварним правима

Република Српска

Вијеће народа Српске о вету Бошњака на измјене Закона о стварним правима

6 ч

0
Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

Република Српска

Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

7 ч

0
Додик открио колико планира да буде у врху политике Републике Српске

Република Српска

Додик открио колико планира да буде у врху политике Републике Српске

16 ч

13
крава

Република Српска

Мљекари дали рок за испуњење захтјева

18 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner