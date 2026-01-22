Кошарац: Изетбеговић потврдио да Сарајево и Шмит рачунају на опозицију у Српској

Извор:
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да је предсједник СДА Бакир Изетбеговић, изјавом да се нада да ће опозиција /у/ Српској побиједити на изборима ове године, потврдио оно што је свима одавно јасно - Сарајево и Кристијан Шмит рачунају на опозицију у својој колони против Републике Српске.
"Изетбеговић није никакав изузетак у томе. У тој сарајевско-Шмитовској рачуници опозиција је константа, која би им испуњавала све захтјеве и жеље, плаћајући им политички дуг", оцијенио је Кошарац, који је и члан Предсједништва СНСД-а.
Он је указао да Изетбеговићева изјава не долази нимало случајно, нити наивно пред 8. фебруар, када се организују поновљени, наметнути избори у неколико локалних заједница у Српској, као и пред опште изборе у октобру.
"Дао је сигнал Бошњацима. Вјечита жеља Сарајева је слабљење уставне позиције Српске и њено укидање. Сарајево би да бира структуре власти у Српској. Ми континуирано говоримо о томе - опозиција је избор Сарајева и Шмита, а не српског народа у Српској", истакао је Кошарац.
Напоменуо је да српски народ и Република Српска бирају политике Милорада Додика, јер су оне брана сарајевским и Шмитовим интересима.
"Симптоматично је да Изетбеговић иде корак даље, па би да се мијеша и у унутрашња питања у Српској, али и у самом СНСД-у. Ко је он да одређује ко је пожељан, а ко непожељан предсједник СНСД-а", упитао је Кошарац.
Он је оцијенио да је врло непристојно да Изетбеговић говори о томе.
"Ми не коментаришемо стање у СДА, нити смо икада разматрали да ли је пожељно или не то што је Бакир на њеном челу. То нас не занима", навео је Кошарац на "Инстаграму".
Напомињући да је Милорад Додик неприкосновени предсједник СНСД-а, Кошарац је поручио да је "Додик предсједник свих предсједника у Републици Српској, ма колико то била болна и непожељна чињеница и Бакиру и Сарајеву и Шмиту".
Он је констатовао да је СНСД под вођством Милорада Додика најјача и најорганизованија политичка партија у Републици Српској и БиХ.
"Сарајевским политичарима би било неупоредиво боље да о лидерству и политици уче управо од лидера Милорада Додика, умјесто што се популизмом на дневном нивоу покушавају додворити бирачком тијелу", закључио је Кошарац.
