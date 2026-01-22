Вијеће народа Српске о вету Бошњака на измјене Закона о стварним правима

Извор:
Вијеће народа Републике Српске требало би данас у Бањалуци да разматра одлуку о покретању виталног националног интереса бошњачког народа у вези са Законом о измјени Закона о стварним правима.
Сједница Вијећа народа заказана је 12.00 часова у просторијама Вијећа, најављено је из ове институције.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је 24. децембра прошле године Закон о измјени Закона о стварним правима којим је предвиђено да право грађења без накнаде на првој непокретности, осим породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, могу да остваре и породице са четворо и више дјеце.
