Logo
Large banner

Најбоље намирнице за почетак сваког дана

22.01.2026

07:27

Коментари:

0
Најбоље намирнице за почетак сваког дана
Фото: Unsplash

Људско тиијело има способност саморегулације, која функционише оптимално када органи и системи раде исправно. Када то није случај, токсини се могу накупљати у ткивима због лоше елиминације, што негативно утиче на здравље и изглед.

Да бисте очистили цријева од токсина, кључно је избјегавати пржену храну јер она може повећати апсорпцију штетних материја и њихову токсичност. Умјесто тога, љекари савјетују да доручак започнете чашом топле воде и овсеном кашом.

Horoskop

Занимљивости

Шта вам астролози савјетују за данас?

Овсена каша (или рижа) помаже у заштити слузнице желуца и покреће унутрашњи систем детоксикације.

Да бисте унијели протеине у први оброк, можете уз кашу појести кувано јаје.

Такође, за додатну подршку цријевима, препоручује се додавање мекиња, зеленог поврћа и хране богате бета-каротеном (као што су тиква, шпинат, шаргарепа, слатки кромпир и броколи).

Боровнице, црвени пасуљ, ораси и храна богата витаминима Б такође доприносе антиоксидативној заштити тијела.

Moskva Kremlj

Свијет

Састанак Путина и Виткофа у Москви

Овсена каша, због својих нерастворљивих влакана, подстиче покретљивост цријева и помаже у елиминацији токсина.

Такође, унос само три грама растворљивих овсених влакана може помоћи у смањењу нивоа холестерола, преноси Најжена.ало.

Подијели:

Тагови:

doručak

ishrana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Леброн о Јокићу: Никада нећу да заборавим...

Кошарка

Леброн о Јокићу: Никада нећу да заборавим...

2 ч

0
Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ

БиХ

Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ

2 ч

0
Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

Република Српска

Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

2 ч

0
Сједница крњег Уставног суда БиХ о уставности изборa претходне Владе Српске

БиХ

Сједница крњег Уставног суда БиХ о уставности изборa претходне Владе Српске

2 ч

0

Више из рубрике

Vakcina

Здравље

Нова вакцина против рака коже смањује ризик од смрти за 49 одсто

12 ч

0
Шта се дешава тијелу када не волите посао који радите?

Здравље

Шта се дешава тијелу када не волите посао који радите?

20 ч

0
Скривена инфекција зуба може драстично утицати на здравље

Здравље

Скривена инфекција зуба може драстично утицати на здравље

22 ч

0
Упозорења логопеда на негативне посљедице дигиталних технологија на развој дјеце

Здравље

Упозорења логопеда на негативне посљедице дигиталних технологија на развој дјеце

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

09

59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

09

59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

09

57

Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner