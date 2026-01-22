Најбоље намирнице за почетак сваког дана

22.01.2026
07:27
Коментари:0
Људско тиијело има способност саморегулације, која функционише оптимално када органи и системи раде исправно. Када то није случај, токсини се могу накупљати у ткивима због лоше елиминације, што негативно утиче на здравље и изглед.
Да бисте очистили цријева од токсина, кључно је избјегавати пржену храну јер она може повећати апсорпцију штетних материја и њихову токсичност. Умјесто тога, љекари савјетују да доручак започнете чашом топле воде и овсеном кашом.
Занимљивости
Шта вам астролози савјетују за данас?
Овсена каша (или рижа) помаже у заштити слузнице желуца и покреће унутрашњи систем детоксикације.
Да бисте унијели протеине у први оброк, можете уз кашу појести кувано јаје.
Такође, за додатну подршку цријевима, препоручује се додавање мекиња, зеленог поврћа и хране богате бета-каротеном (као што су тиква, шпинат, шаргарепа, слатки кромпир и броколи).
Боровнице, црвени пасуљ, ораси и храна богата витаминима Б такође доприносе антиоксидативној заштити тијела.
Свијет
Састанак Путина и Виткофа у Москви
Овсена каша, због својих нерастворљивих влакана, подстиче покретљивост цријева и помаже у елиминацији токсина.
Такође, унос само три грама растворљивих овсених влакана може помоћи у смањењу нивоа холестерола, преноси Најжена.ало.
Кошарка
2 ч0
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч0
БиХ
2 ч0
Здравље
12 ч0
Здравље
20 ч0
Здравље
22 ч0
Здравље
22 ч0
Најновије
Најчитаније
10
00
10
00
09
59
09
59
09
57
Тренутно на програму