Тришић Бабић: Закони враћени ради њиховог унапређења и даљих консултација са предлагачима

СРНА

21.01.2026

16:15

1
Тришић Бабић: Закони враћени ради њиховог унапређења и даљих консултација са предлагачима
Фото: АТВ

У складу са Уставом Републике Српске, вршилац дужности предсједника Републике Ана Тришић Бабић захтијева од Народне скупштине Српске да поново одлучује о Закону о измјенама и допунана Кривичног законика, Закону о заштити здравља становништва од дуванских производа и Закону о радном ангажовању на сезонским и другим пословима.

Из Кабинета предсједника Републике саопштено је да су наведени закони враћени Народној скупштини с циљем додатних консултација са предлагачима закона и унапређења рјешења у њима.

Вршилац дужности предсједника Републике рекла је да је данас обавила разговор са министром здравља и социјалне заштите Републике Српске Аленом Шеранићем о Закону о заштити здравља становништва од дуванских производа.

"Сматрам да одговоран приступ захтијева да законска рјешења буду реална и друштвено праведна, те да смо у обавези да стварамо рјешења која су примјењива у пракси и дају конкретне резултате", појаснила је Тришић Бабић.

Она је нагласила да посебна вриједност Закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење јесте намјера да се заштити здравље дјеце и омладине, прије свега кроз забрану продаје дуванских и свих осталих производа за пушење малољетним лицима.

"Циљ је да се кроз додатне консултације дође до комплетнијег и свеобухватнијег рјешења, које ће обезбиједити пуну заштиту непушача, смањити могућност произвољног тумачења и селективне примјене, увести постепену и разумну казнену политику и омогућити јасне стандарде који се могу досљедно провести у пракси", нагласила је Тришић Бабић.

Она је навела да се један од кључних разлога враћања закона односи управо на казнене одредбе које су, у усвојеном облику, биле престроге и несразмјерне фази у којој се закон уводи.

"Разговарали смо да се након усвајања Закона почне са припремама за измјене и допуне Закона у дијелу казнене политике", нагласила је вршилац дужности предсједника Републике Српске.

Тришић Бабић је најавила да ће с циљем постизања најбољег законског рјешења разговарати са министром правде Републике Српске Гораном Селаком о Закону о измјенама и допунама Кривичног законика који је, такође, вратила на поновно одлучивање.

"Сматрам да би требало поново размотрити чињеницу која предложеним законским рјешењем даје могућност истом судији или вијећу да поново цијени и одлучује да ли ће казну затвора до једне године, коју је правоснажно изрекао, замијенити новчаном, уважавајући ставове Уставног суда Републике Српске заузете приликом одлучивања о овој норми", истакла је Тришић Бабић.

Она је најавила да ће у наредним данима разговарати и са министром финансија Републике Српске Зором Видовић о Закону о радном ангажовању на сезонским и другим пословима с циљем унапређења и сврсисходнијег регулисања ове материје.

Народна скупштина Републике Српске

Ана Тришић Бабић

Коментари (1)
