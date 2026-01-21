Logo
Плин у Европи није био овако скуп у готово седам мјесеци

21.01.2026

16:12

Плин у Европи није био овако скуп у готово седам мјесеци

Цијене плина у Европи досегнуле су данас највиши ниво у отприлике седам мјесеци, одражавајући снажну потражњу у условима новог таласа хладноће на Старом континенту. На референтној нидерландској дигиталној берзи ТТФ један мегават-сат плина с роком испоруке у фебруару стајао је послије подне 37,34 евра и био је за 3,9 одсто скупљи него на јучерашњем затварању трговања.

Цијена му је тако у сриједу достигла највиши ниво од краја прошлогодишњег јуна, након стабилизације на почетку седмице. Прошле седмице плин је поскупио за око 26 одсто и трговање је у петак закључио цијеном од 36,88 евра по мегават-сату.

Талас хладноће

Почетком године цијене су нагло порасле због таласа хладноће широм континента. Европска складишта су, због ниских температура, тек допола пуна, док су у ово доба године у просјеку напуњена 67 одсто.

Метеоролози су најавили да ће температуре поново пасти пред крај мјесеца, након краткотрајног отопљења, а складишта су јуче, на нивоу Европске уније, према подацима организације „Гас инфраструктура Европе“ (ГИЕ), била попуњена 49,12 одсто.

Најнижи ниво залиха, према подацима ГИЕ, јуче је забиљежила Хрватска – свега 27,05 одсто.

