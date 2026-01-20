Нетфликс објавио нову понуду за Варнер Брос: 72 милијарде долара

20.01.2026
15:48
Коментари:0
Нетфликс је у уторак објавио да ревидира своју понуду од 72 милијарде долара за Варнер Брос Дискавери, претварајући је у потпуно новчану трансакцију, како би поједноставио структуру договора и убрзао процес гласања дионичара.
Нетфликс је прво предложио комбинацију готовине и дионица у вриједности од 27,75 долара по дионици Варнер Броса, што је укупну вриједност компаније, укључујући дуг, процијенило на 82,7 милијарди долара, пише АП.
Још крајем прошле године се писало да је Нетфликс склопио договор о куповини Варнер Брос. Дискаверија за 71 милијарду евра, што би могло из основа преобликовати холивудску филмску и телевизијску индустрију.
Компаније су саопштиле да ревидирана понуда доноси већу сигурност вриједности за дионичаре Варнер Броса и убрзава пут до њихове одлуке. Потпуно новчана трансакција и даље је процијењена на 27,75 долара по дионици, док ће дионичари Варнер Броса добити и додатну вриједност кроз дионице Дискавери Глобала након његовог одвајања од Варнер Броса.
Управни одбори обје компаније одобрили су измијењену понуду.
Нетфликс се већ мјесецима такмичи с Парамаунт Скајденсом за Варнер Брос.
Парамаунт је прошле седмице направио нови корак у својој понуди, најавивши да ће именовати властиту листу директора прије сљедеће скупштине дионичара холивудског студија, преноси Фена.
Након објаве, дионице Нетфликса порасле су за 1,3 посто прије отварања тржишта, док су дионице Варнер Брос. Дискаверија благо пале.
Култура
3 седм0
Култура
3 седм0
Економија
1 мј0
Култура
1 мј0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму