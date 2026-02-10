Logo
Млада звијезда Формуле 1 слетио Мерцедесом: Возачку има тек годину дана

10.02.2026

19:37

Коментари:

0
Кими Антонели
Фото: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno, File

Возач Формуле 1 Кими Антонели остао је неповријеђен у саобраћајној незгоди у близини свог дома у Сан Марину.

"Можемо потврдити да је Кими био укључен у саобраћајну несрећу у суботу навече у близини свог дома у Сан Марину", стоји у изјави његовог тима, Мерцедес, која је достављена медијима.

Полиција је изашла на мјесто догађаја након што ју је Кими позвао.

"Његов аутомобил је био једини који је учествовао и његово возило је оштећено, док је Кими потпуно неповријеђен", додали су из полиције.

Ајлин Гу

Остали спортови

Освојила сребро на ЗОИ па открила: Имала сам потрес мозга и нападе

Антонели има 19 година, а "обичну" возачку дозволу за градске улице има тек од јануара 2025.

Gazzetta dello Sport, италијанске новине, извијестиле су да се несрећа истражује, а према њима, Антонели је возио супер аутомобил Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motosport Collectors Edition.

Очекује се да ће Антонели ове седмице у Бахреину тестирати Мерцедесове Ф1 болиде заједно с колегом из тима Џорџом Раселом.

Антонели је 2025. године завршио седми у поретку возача Ф1 након што је замијенио Луиса Хамилтона у Мерцедесу, док је Расел био четврти.

ronaldo

Фудбал

Роналдо прекинуо штрајк

Тинејџер је прошле сезоне завршио на постољу у Монтреалу, Сао Паулу и Лас Вегасу. Сезона Ф1 2026. почиње 8. марта Великом наградом Аустралије у Мелбурну.

