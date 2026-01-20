Експлодирао пуњач за мобилни, повлачи се из продаје

20.01.2026
12:13
Коментари:0
Агенцији за надзор над тржиштем БиХ пријављен је случај експлозије пуњача за мобилни телефон, поријеклом из Кине, тако да он представља опасност од пожара и опекотина.
Ријеч је о адаптеру са УСБ каблом "В осам", поријеклом из Кине чија је шифра 19RTH642-1 /бар-код 1204202164211/, објавила је Агенција.
Увозник је предузео мјере добровољног повлачења производа са тржишта и његово уништавање, док се потрошачима савјетује да пуњач престану да користе и врате га у трговину малопродаје или увознику.
