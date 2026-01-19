Нови рекорди цијене злата и сребра

Извор:
Цијена злата и сребра достигла је нове рекорде након што је амерички предсједник Доналд Трамп најавио увођење царина на робу из осам европских земаља, које ће остати на снази све до постизања договора у вези са Гренландом.
Цијена злата за испоруку у фебруару порасла је за 1,71 одсто на 4.674,20 долара по унци /око 31,1 грам/, док је спот цијена скочила на 4.668,14 долара, пише Си-Ен-Би-Си.
Цијена сребра скочила је за 5,06 одсто на рекордних 93 долара по унци, док је спот цијена достигла 93,16 долара.
Берзански инвеститори у прогнозама за ову годину истичу да је успон злата заснован на чврстим основама, уз очекивани пад реалних каматних стопа и наставак активности централних банака да диверзификују своје резерве.
Европска тржишта капитала пала су јутрос након америчке најаве царина, тако да су потонуле акције највећих европских произвођача аутомобила и кључних луксузних брендова.
Индекс ауто-индустрије пао је за 2,2 одсто, а индекс луксузне робе за 2,9 одсто.
