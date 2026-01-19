Logo
Large banner

Нови рекорди цијене злата и сребра

Извор:

СРНА

19.01.2026

20:42

Коментари:

0
Нови рекорди цијене злата и сребра
Фото: Pixabay

Цијена злата и сребра достигла је нове рекорде након што је амерички предсједник Доналд Трамп најавио увођење царина на робу из осам европских земаља, које ће остати на снази све до постизања договора у вези са Гренландом.

Цијена злата за испоруку у фебруару порасла је за 1,71 одсто на 4.674,20 долара по унци /око 31,1 грам/, док је спот цијена скочила на 4.668,14 долара, пише Си-Ен-Би-Си.

Цијена сребра скочила је за 5,06 одсто на рекордних 93 долара по унци, док је спот цијена достигла 93,16 долара.

Берзански инвеститори у прогнозама за ову годину истичу да је успон злата заснован на чврстим основама, уз очекивани пад реалних каматних стопа и наставак активности централних банака да диверзификују своје резерве.

Европска тржишта капитала пала су јутрос након америчке најаве царина, тако да су потонуле акције највећих европских произвођача аутомобила и кључних луксузних брендова.

Индекс ауто-индустрије пао је за 2,2 одсто, а индекс луксузне робе за 2,9 одсто.

Подијели:

Таг:

Злато

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бизнисмен поријеклом из Српске постаје највећи произвођач хране у Хрватској

Економија

Бизнисмен поријеклом из Српске постаје највећи произвођач хране у Хрватској

6 ч

0
Пекари дигли цијене: Грађани све више огорчени

Економија

Пекари дигли цијене: Грађани све више огорчени

10 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Гд‌је је најскупље гориво и како на листи стоји БиХ?

11 ч

0
Не насједајте на ове позиве: Само један клик довољан је да вам нестане сав новац

Економија

Не насједајте на ове позиве: Само један клик довољан је да вам нестане сав новац

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

50

Хаос у Сарајеву: Избила масовна туча у трамвају

22

47

Молдавија започела процес изласка из Заједнице независних држава

22

34

Ајфон на удару хакера – Епл хитно реаговао!

22

26

Крај за Србију: Шпанија била немоћна против Њемачке

22

22

Централне вијести, 19.01.2026.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner