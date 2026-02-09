Граорац: Приоритет тражење несталих

Извор:
СРНА
09.02.2026
23:02
Коментари:0
Тражење несталих остаје једно од најхуманијих и најважнијих питања којим се бави Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила и од њега неће одустати, поручила је у Српцу предсједница те организације Исидора Граорац.
Граорчева је истакла да републичка организација, иако још није формирано посебно тијело које би се искључиво бавило овим питањем, настоји да се још одлучније бори за резултате.
Република Српска
Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности
Она је на сједници Скупштине Општинске организације у Српцу говорила и о преднацрту измјена закона о правима бораца, породица погинулих, заробљених и несталих бораца, посебно истакавши унапређење обрачуна породичних инвалиднина и нова права за дјецу без оба родитеља.
- Велики број наших корисника многа средства троше на лијечење и здравствена заштита је нешто на шта требамо ставити акценат у овој години. Такође, много година је прошло и још имамо више од 1.600 лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање. Не траже сви посао, али они који желе треба им пружити прилику да раде и да својим запослењем омогуће себи нормалан живот - нагласила је Граорчева.
Она је изразила задовољство обиљежавањем Дана сјећања на страдање Српчана на озренско-возућком ратишту, те похвалила допринос Организације из Српца активностима Меморијалног центра Републике Српске.
Хроника
Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену
Предсједник Општинске организације заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Србац Драгутин Станојевић рекао је да ће приоритети и у наредном периоду остати тражење несталих лица и запошљавање дјеце погинулих бораца, нагласивши да процес идентификације несталих и даље наилази на бројне потешкоће.
Он је најавио наставак активности на санацији спомен-обиљежја и изградњи монументалног споменика на мјесту формирања Прве србачке лаке пјешадијске бригаде.
Сједници су присуствовали и начелник Одјељења за општу управу општине Србац Душко Митрић и предсједник Градске организације породица погинулих и несталих бораца и цивила Бањалука Бојан Келеман, који су истакли добру сарадњу са општинском организацијом.
Србија
Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта
На данашњој сједници, уз учешће 21 делегата, разматрани су и једногласно усвојени извјештај о раду и финансијском пословању за 2025. годину, као и план рада за 2026. годину.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
23
02
22
56
22
48
22
45
22
44
Тренутно на програму