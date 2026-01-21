Мљекари траже веће премије

Извор:
21.01.2026
Мљекари у Републици Српској траже да премија за млијеко буде 0,35 КМ по литру, а по музном грлу 500 КМ, речено је данас у Бањалуци након састанка Управног одбора Удружења пољопривредних произвођача - мљекара Републике Српске.
Мљекари траже да "Млијекопродукт" настави примање млијека до краја јануара, као и другачији приступ Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске у вези са вишковима млијека.
Предсједник Управног одбора Удружења Милорад Симић навео је да мљекари траже да се у наредних 48 часова састану са премијером Српске Савом Минићем или ће бити принуђени да организују протесте.
"У случају да не дође до састанка и разумијевања са премијером, тражимо његову и оставку ресорног министра Анђелке Кузмић", рекао је Симић новинарима.
Предсједник Скупштине Удружења Анто Шиповац рекао је да су већ неколико пута разговарали са представницима ресорног министарства, али да "нису наишли на разумијевање".
"Зато тражимо састанак са предсједником Владе. Морамо се борити за опстанак наших породица", рекао је Шиповац који тврди да мљекари у Федерацији БиХ имају скоро 0,15 КМ већу премију по литри млијека.
Предсједник Удружења Милорад Арсенић рекао је да су мљекари у све тежој ситуацији, да просипају произведено млијеко."На људе који веома тешко живе и који просипају своје млијеко нико се не осврће", рекао је Арсенић.
Мљекар из Козарске Дубице Драгослав Ђенадија поручио је да у рјешавање проблема у мљекарству треба да се укључе све надлежне институције у Српској и на нивоу БиХ, те је упозорио мљекаре да добро размисле када је ријеч о инвестицијама у овој години због тешке ситуације у сектору.
