Logo
Large banner

Мљекари траже веће премије

Извор:

СРНА

21.01.2026

15:58

Коментари:

0
Мљекари траже веће премије

Мљекари у Републици Српској траже да премија за млијеко буде 0,35 КМ по литру, а по музном грлу 500 КМ, речено је данас у Бањалуци након састанка Управног одбора Удружења пољопривредних произвођача - мљекара Републике Српске.

Мљекари траже да "Млијекопродукт" настави примање млијека до краја јануара, као и другачији приступ Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске у вези са вишковима млијека.

Предсједник Управног одбора Удружења Милорад Симић навео је да мљекари траже да се у наредних 48 часова састану са премијером Српске Савом Минићем или ће бити принуђени да организују протесте.

"У случају да не дође до састанка и разумијевања са премијером, тражимо његову и оставку ресорног министра Анђелке Кузмић", рекао је Симић новинарима.

Предсједник Скупштине Удружења Анто Шиповац рекао је да су већ неколико пута разговарали са представницима ресорног министарства, али да "нису наишли на разумијевање".

"Зато тражимо састанак са предсједником Владе. Морамо се борити за опстанак наших породица", рекао је Шиповац који тврди да мљекари у Федерацији БиХ имају скоро 0,15 КМ већу премију по литри млијека.

Предсједник Удружења Милорад Арсенић рекао је да су мљекари у све тежој ситуацији, да просипају произведено млијеко."На људе који веома тешко живе и који просипају своје млијеко нико се не осврће", рекао је Арсенић.

Мљекар из Козарске Дубице Драгослав Ђенадија поручио је да у рјешавање проблема у мљекарству треба да се укључе све надлежне институције у Српској и на нивоу БиХ, те је упозорио мљекаре да добро размисле када је ријеч о инвестицијама у овој години због тешке ситуације у сектору.

Подијели:

Тагови:

мљекари

премија за млијеко

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

Друштво

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

6 ч

1
Кузмић за АТВ: Донијели смо закључке заједно са нашим мљекарима, МПШВ ради на даљим активностима

Друштво

Кузмић за АТВ: Донијели смо закључке заједно са нашим мљекарима, МПШВ ради на даљим активностима

1 седм

1
Влада Републике Српске

Друштво

Састанак мљекара и представника МПШВ, ово су закључци

1 седм

0
Мљекари у осам локалних заједница у Српској вожњом тракторима исказали незадовољство

Република Српска

Мљекари у осам локалних заједница у Српској вожњом тракторима исказали незадовољство

2 седм

0

Више из рубрике

Вријеме

Друштво

Сутра облачно и топлије вријеме

4 ч

0
Ступило на снагу: Мијењају се услови за исплате накнада родитељима

Друштво

Ступило на снагу: Мијењају се услови за исплате накнада родитељима

4 ч

0
Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

Друштво

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

6 ч

1
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Од данас на снази нове цијене горива

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Конте: Нисмо на нивоу Лиге шампиона

18

33

Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

18

23

Које исламске земље улазе у Трампов "Одбор за мир"

18

22

Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

18

12

Трагедија: Након 53 дана умрла беба након што је поливена врелом водом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner