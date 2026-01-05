Logo
Мљекари у осам локалних заједница у Српској вожњом тракторима исказали незадовољство

Извор:

АТВ

05.01.2026

13:45

Коментари:

0
Мљекари у осам локалних заједница у Српској вожњом тракторима исказали незадовољство

Мљекари у осам општина и градова широм Републике Српске данас, 5. јануара, мирном вожњом тракторима исказали су своје незадовољство и указали на тешко стање у пољопривредној производњи, али и производњи млијека.

Они су навели да је од 1. јануара ове године највећи откупљивач у Републици Српској и БиХ смањио откупне количине за најмање десет одсто, а откупне цијене за 0,05 КМ.

Мљекари истичу да они инвестирају огромна средства, плаћају ПДВ, раднике, да купују машино, гориво, храну за стоку...

Они су послали и поруку - "Стоп уништавању села".

Тагови:

mljekara

Штрајк

