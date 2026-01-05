Мљекари у осам локалних заједница у Српској вожњом тракторима исказали незадовољство

Извор:
АТВ
05.01.2026
13:45
Мљекари у осам општина и градова широм Републике Српске данас, 5. јануара, мирном вожњом тракторима исказали су своје незадовољство и указали на тешко стање у пољопривредној производњи, али и производњи млијека.
Они су навели да је од 1. јануара ове године највећи откупљивач у Републици Српској и БиХ смањио откупне количине за најмање десет одсто, а откупне цијене за 0,05 КМ.
Мљекари истичу да они инвестирају огромна средства, плаћају ПДВ, раднике, да купују машино, гориво, храну за стоку...
Они су послали и поруку - "Стоп уништавању села".
