Шеранић: Нова болница на понос Српске и темељ за напредак цијелог краја

Извор:

СРНА

05.01.2026

13:08

Коментари:

0
Ален Шеранић
Фото: АТВ

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић истакао је данас у Требињу да је нова болница у овом граду "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар" на понос народа Српске и темељ за напредак овог краја.

"Болница носи име највећег празника Републике Српске, симбола снаге и одлучности Српске", рекао је Шеранић у обраћању на церемонији отварања Болнице.

Истичући да су и сви који су учествовали у изградњи Болнице задивљени крајњим резултатом, Шеранић је навео да је ријеч о савременој болници, са свим садржајима за пружање здравствених услуга и која пружа одличне услове за рад запосленима.

"Поносни смо на то што је овај пројекат урађен по систему кључ у руке. Ово је прва Болница изграђена домаћим снагама, чиме смо показали да имамо знање и капацитет за тако нешто", поручио је Шеранић.

Он је захвалио руководству Републике Српске, посебно досадашњем предсједнику Милораду Додику, за визију да се крене са реализацијом пројекта изградње Болнице, као и руководству Требиња и свима који су од првог дана до данас били укључени у то.

Милорад Додик и Александар Вучић

Република Српска

Додик: Нови објекат болнице у Требињу предајемо генерацијама које долазе

"Сви могу бити поносни на овај успјех, који припада и свим здравственим радницима. Сигуран сам да ће са овим капацитетима показати да знају да брину о здрављу становника", рекао је Шеранић.

Шеранић је нагласио да је здравствени систем Републике Српске данас на чврстим ногама и изразио увјерење да ће нова требињска Болница, у којој ће радити здравствени радници из Српске и региона, заузети истакнуто мјесто у систему здравствених установа Српске.

"Унапређујући здравствени систем - јачамо Републику Српску", истакао је Шеранић.

