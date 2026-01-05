Logo
Минић: Отварање нове болнице у Требињу дио континуираног улагања у здравствени систем

05.01.2026

12:55

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је отварање нове болнице у Требињу дио континуираног улагања у здравствени систем, а да је циљ јасан, а то је доступнија и квалитетнија здравствена заштита за све.

"Задовољство је видјети нову болницу, опремљену савременим уређајима и сазнање да ће у њој радити 116 љекара. Човјек остаје у средишту нашег интересовања", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Саво Минић

Bolnica Trebinje

Коментари (0)
