Минић: Отварање нове болнице у Требињу дио континуираног улагања у здравствени систем

05.01.2026
12:55
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је отварање нове болнице у Требињу дио континуираног улагања у здравствени систем, а да је циљ јасан, а то је доступнија и квалитетнија здравствена заштита за све.
"Задовољство је видјети нову болницу, опремљену савременим уређајима и сазнање да ће у њој радити 116 љекара. Човјек остаје у средишту нашег интересовања", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Задовољство је видјети нову болницу, опремљену савременим уређајима, и сазнање да ће у њој радити 116 љекара. Човјек остаје у средишту нашег интересовања.— Саво Минић (@minic_savo) January 5, 2026
Отварање нове болнице дио је континуираног улагања у здравствени систем.
У протеклом периоду изграђене су болнице у Бијељини,…
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
14
15
08
15
00
14
57
14
49
Тренутно на програму
14:30
Телетрговина
телетрговина
14:45
Временска прогноза
временска прогноза
14:50
Војвођански доручак/Ловачка кухиња
лајфстајл
15:00
Одметница ЕП39 (12+, Р)
серијски програм
15:50
Крваво цвијеће С02 ЕП259 (12+)
серијски програм
16:40
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:50
Најбоље из АТВ јутра
инфотејмент