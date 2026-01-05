Logo
Large banner

Вучић за АТВ: Увијек ћемо бити уз наш народ у Републици Српској

Аутор:

Бојан Носовић

05.01.2026

11:45

Коментари:

1
Вучић за АТВ: Увијек ћемо бити уз наш народ у Републици Српској
Фото: АТВ

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је за АТВ да ће увијек бити уз народ Републике Српске.

Вучић је данас стигао у Мркоњиће родно мјесто Светог Василија Острошког, гдје га је дочекао предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Поносан сам што сам данасу Мркоњићима у мјесту родном мјесту Светог Василија Острошког. Наставићемо да помажемо колико можемо. Увијек ћемо бити уз наш народ у Републици Српској", рекао је предсједник Србије Александар Вучић за АТВ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг:

Александар Вучић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Аморим добио отказ, Јунајтед ће водити легенда клуба!

Фудбал

Аморим добио отказ, Јунајтед ће водити легенда клуба!

3 ч

0
Програм обиљежавања Дана Републике - Свечани дефиле као круна свечаности

Република Српска

Програм обиљежавања Дана Републике - Свечани дефиле као круна свечаности

3 ч

0
Пренос: Отварање болнице Свети архиђакон Стефан - 9. јануар у Требињу

Емисије

Пренос: Отварање болнице Свети архиђакон Стефан - 9. јануар у Требињу

3 ч

0
Додик дочекао Вучића у Мркоњићима

Република Српска

Додик дочекао Вучића у Мркоњићима

3 ч

0

Више из рубрике

Програм обиљежавања Дана Републике - Свечани дефиле као круна свечаности

Република Српска

Програм обиљежавања Дана Републике - Свечани дефиле као круна свечаности

3 ч

0
Додик дочекао Вучића у Мркоњићима

Република Српска

Додик дочекао Вучића у Мркоњићима

3 ч

0
Додик у Мркоњићима, дочекао га митрополит Димитрије

Република Српска

Додик у Мркоњићима, дочекао га митрополит Димитрије

4 ч

0
Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске

Република Српска

Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

15

08

Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

15

00

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

14

57

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

14

49

Четири савјета за безбиједно уклањање леда и снијега са аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner