Вучић за АТВ: Увијек ћемо бити уз наш народ у Републици Српској

Аутор:Бојан Носовић
05.01.2026
11:45
Коментари:1
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је за АТВ да ће увијек бити уз народ Републике Српске.
Вучић је данас стигао у Мркоњиће родно мјесто Светог Василија Острошког, гдје га је дочекао предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Поносан сам што сам данасу Мркоњићима у мјесту родном мјесту Светог Василија Острошког. Наставићемо да помажемо колико можемо. Увијек ћемо бити уз наш народ у Републици Српској", рекао је предсједник Србије Александар Вучић за АТВ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
