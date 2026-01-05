Logo
Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске

05.01.2026

10:46

Цвијановић: Нова болница у Требињу велики догађај за здравствени систем Српске
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић каже да је отварање нове болнице "Свети архиђакон Стефан – девети јануар" велики догађај не само за Требиње и Херцеговину, већ и за Републику Српску, али и за здравствени систем Српске.

"Ово је један од објеката који представља надоградњу свега онога што смо радили настојећи да здравствени сектор буде што бољи, те како би пружао апсолутно добре услуге. Такође, створени су добри услови и за здравствене раднике. Према томе порука јесте да градимо Републику Српску, водимо рачуна, о свим дијеловима Републике Српске и о потребама грађана", каже Цвијановићева.

Наводи да су ће се из истог разлога окупити данас како би обиљежили овако велики дан.

Жељка Цвијановић и Александар Вучић

Република Српска

Вучић стигао у Мостар: Цвијановићева га дочекала на аеродрому

"Овај објекат није само објекат од челика, бетона, стакла, он подразумијева једну нову, да тако кажем еру у области здравства када је у питању Херцеговина", каже Цвијановићева.

Истакала је да је у свему томе важна подршка Србије.

"Ми се радујемо свим успјесима Србије и они нашим. Апсолутно је важна посјета предсједника Србије Александра Вучића. Нашу сарадњу управо данас показујемо окупљањем у Требињу", наводи Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

Bolnica Trebinje

