Граорац: Српска - немјерљива вриједност

Република Српска створена је прије 34 године као израз жеље српског народа да сачува своје огњиште и представља немјерљиву вриједност јер су за њену одбрану животе дали многи очеви, синови и браћа, изјавила је Срни предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац.
"Ништа на овом свијету не може се се упоредити са нашом отаџбином - Републиком Српском", рекла је Граорчева и истакла да се Дан Републике - 9. јануар слави као празник свих у Српској, али и као и симбол српског огњишта и постојања.
Према њеним ријечима, сваке године рођендан Републике Српске обиљежава се уз осјећаје поноса и среће.
"Сви данас са дубоким патриотским осјећањем живимо за Републику Српску, са њом и уз њу, схватајући да се за њен опстанак морамо борити свим силама и законима, што и чинимо. Република Српска нама је гарант опстанка на овим просторима", поручила је Граорчева.
Говорећи о најављеном откривању централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у Бањалуци у оквиру обиљежавања Дана Републике, Граорчева је истакла да је тај споменик свједок жртве више од 24.000 погинулих српских бораца који су животе дали за одбрану Републике Српске.
"Централно спомен-обиљежје биће на понос свих нас који гледајући према њему подижемо поглед и према небу, ка нашим најмилијим, као поглед захвалности, љубави према отаџбини, али и према нашим убијеним, страдалим и оним за чијим посмртним остацима и данас трагамо, а чије се душе налазе са свима осталима које достојно сахранисмо", каже Граорчева.
Она је рекла да ће споменик бити мјесто које ће походити генерације Срба, који морају бити јединствени, вјером просвијетљени и по цијену свега заклети - да Републику Српску чувају заувијек.
"Споменик ће бити повезница нас са палим борцима, мјесто гдје ћемо се молити за њихове душе и сјећати се свих њих. Биће то уједно мјесто поноса, пркоса, љубави и снажне вјере да никад не дозволимо да њихова жртва буде узалудна јер су они својим животима платили нашу слободу. То мора бити урезано у свијест сваког онога који дође", истакла је Граорчева.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.
