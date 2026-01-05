Logo
Large banner

Имате старе новчанице? Ево гдје и до када их можете замијенити

Извор:

СРНА

05.01.2026

09:09

Коментари:

0
Имате старе новчанице? Ево гдје и до када их можете замијенити
Фото: АТВ

Од данас само Централна банка БиХ врши замјену новчанице од 10, 20, 50 и 100 КМ из периода од 1998. до 2009. године, које су престале бити законско средство плаћања.

Замјена ће се вршити у Централној банци у Сарајеву и Бањалуци, до краја 2035. године, уз услов да су новчанице цијеле, без знакова оштећења или обојења.

За износе у вриједности мањој од 5.000 КМ подносилац захтјева дужан је да докаже свој идентитет, а за веће потребно је и попуњавање "захтјева за замјену ваноптицајних КМ новчаница", који ће бити доступан на интернет страници Централне банке или на локацији на којој ће се обављати замјена.

Стефан Ивановић

Србија

Потресни опроштаји од Стефана који је у Швајцарској страдао као херој

За износе од 20.000 КМ или више, уз образац обавезна је и најава доласка најмање 48 часова раније, имејлом zamjena.novcanica.km.sa@cbbh.ba и zamjena.novcanica.km.bl@cbbh.ba.

Ријеч је о новчаницама које су престале бити законско средство плаћања још 31. децембра 2024. године, а до краја прошле године су се могле замијенити у комерцијалним банкама у БиХ.

Подијели:

Тагови:

novčanice

Centralna banka BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стефан Ивановић

Србија

Потресни опроштаји од Стефана који је у Швајцарској страдао као херој

57 мин

0
Laptop, Google, računar

Наука и технологија

Google тестира много бржи АИ модел за слике

1 ч

0
Гађали возача аутобуса грудвама, он изашао са шипком у рукама

Србија

Гађали возача аутобуса грудвама, он изашао са шипком у рукама

1 ч

0
Временска прогноза

Друштво

Данас са падавинама и још хладније

1 ч

0

Више из рубрике

Временска прогноза

Друштво

Данас са падавинама и још хладније

1 ч

0
Српска богатија за 16 беба

Друштво

Српска богатија за 16 беба

2 ч

0
Обустављен саобраћај за теретна возила преко планинских превоја

Друштво

Обустављен саобраћај за теретна возила преко планинских превоја

2 ч

0
Да ли је дошло до пораста цијена прасића пред Божић?

Друштво

Да ли је дошло до пораста цијена прасића пред Божић?

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

53

Познат идентитет жртава пожара у Швајцарској

09

49

Пожалио се да му није добро, па се срушио и умро

09

45

Забиљежен раст криптовалута: Биткоин предводи тржиште

09

38

Стиже заслужена награда: Ова 3 знака коначно пуне новчанике до врха

09

32

Пожар у Хитној помоћи, има мртвих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner