Имате старе новчанице? Ево гдје и до када их можете замијенити

Извор:
СРНА
05.01.2026
09:09
Од данас само Централна банка БиХ врши замјену новчанице од 10, 20, 50 и 100 КМ из периода од 1998. до 2009. године, које су престале бити законско средство плаћања.
Замјена ће се вршити у Централној банци у Сарајеву и Бањалуци, до краја 2035. године, уз услов да су новчанице цијеле, без знакова оштећења или обојења.
За износе у вриједности мањој од 5.000 КМ подносилац захтјева дужан је да докаже свој идентитет, а за веће потребно је и попуњавање "захтјева за замјену ваноптицајних КМ новчаница", који ће бити доступан на интернет страници Централне банке или на локацији на којој ће се обављати замјена.
За износе од 20.000 КМ или више, уз образац обавезна је и најава доласка најмање 48 часова раније, имејлом zamjena.novcanica.km.sa@cbbh.ba и zamjena.novcanica.km.bl@cbbh.ba.
Ријеч је о новчаницама које су престале бити законско средство плаћања још 31. децембра 2024. године, а до краја прошле године су се могле замијенити у комерцијалним банкама у БиХ.
