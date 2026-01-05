Да ли је дошло до пораста цијена прасића пред Божић?

05.01.2026
Иако је било најављивано да би пред празнике и Божић могло доћи до скока цијена прасића, то се ипак није догодило, а тренутно они коштају шест до седам КМ по килограму у Републици Српској.
Потврђују ово узгајивачи свиња, који кажу да су такву цијену узроковали добра понуда на тржишту те већи увоз.
Мишо Маљчић, предсједник Удружења узгајивача свиња Републике Српске, за "Независне новине" каже да је цијена стабилна, као и да има довољно прасади.
"Не очекујемо да ће доћи до промјене за ових неколико дана. Потражње има, али је мања него што је то било протеклих година. Мислим да ће се, како се приближава Божић, повећати интересовање", истакао је Маљчић.
Појашњава да је много прасића увезено те да је велика понуда на тржишту, али да је упитан квалитет тог меса.
"Увезено је доста очишћених прасади, а иако је много слабији квалитет у понуди на крају код тог печеног меса, ипак је присутно на тржишту. Све зависи од тога ко се за шта опредијели, неко воли читаво прасе, неко на килограм, док другима није битно да ли је замрзнуто или није", казао је Маљчић.
Према ријечима Стојана Маринковића, предсједника Савеза удружења пољопривредних произвођача Републике Српске, тренутно нема неке еуфорије када је у питању потражња за прасићима.
Он за "Независне новине" потврђује да се цијене крећу од шест до седам КМ, у зависности од килаже.
Како каже, било је реално очекивати да ће доћи до повећања цијена, јер је тако било годинама, али изгледа да нема правила.
"Према мојим сазнањима, доста људи је, плашећи се високих цијена, набавило прасад још у новембру, ставило у замрзиваче те чекају божићне празнике", нагласио је Маринковић.
Из "Меснице код Лазе", Бањалука, за "Независне" кажу да они продају само свјежу прасетину.
"Немамо у понуди прасеће печење, а килограм свјежег меса код нас кошта 18 КМ", наводе из ове меснице.
Бањалучанин Милош К. истиче да већ годинама купују свега два-три килограма печеног меса, тек да имају за божићни ручак.
"Заиста нема потребе за већим количинама, јер смо мања породица и не желимо да то месо буде данима у хладњаку. Ријетко се све поједе, па нам је најлакше да купимо тек толико колико нам треба за ручак, да не бисмо касније бацали", рекао је Милош К.
Подсјетимо, претходних мјесеци прасићи су коштали од 3,5 до пет КМ живе ваге, у зависности од регије, али и потражње, док је у новембру дошло до повећања цијене, која је ишла до шест КМ по килограму. Како су раније казали узгајивачи свиња, они на цијену од 3,5 до пет КМ немају остатка, односно у тешком су губитку.
