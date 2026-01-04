Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

Због интензивних сњежних падавина обустављен је саобраћај за теретна моторна возила и на дионици магистралног пута Трново-Фоча преко Рогоја, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Претходно је обустављен саобраћај за теретна возила и на дионицама магистралних путева Сарајево-Рогатица, преко Романије, Зворник-Тузла преко превоја Црни Врх и Власеница-Соколац преко Хан Погледа, преноси Срна.

Из АМС упозоравају возаче на поледицу због ниске температуре ваздуха, на опасност од одрона на дионицама кроз усјеке.