Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

Извор:
СРНА
04.01.2026
18:37
Коментари:0
Због интензивних сњежних падавина обустављен је саобраћај за теретна моторна возила и на дионици магистралног пута Трново-Фоча преко Рогоја, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Претходно је обустављен саобраћај за теретна возила и на дионицама магистралних путева Сарајево-Рогатица, преко Романије, Зворник-Тузла преко превоја Црни Врх и Власеница-Соколац преко Хан Погледа, преноси Срна.
Из АМС упозоравају возаче на поледицу због ниске температуре ваздуха, на опасност од одрона на дионицама кроз усјеке.
Градови и општине
Дио Бијељине поново без гријања
