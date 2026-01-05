Logo
Мазалица: Вукановићева амбција већа од компетентности

Извор:

СРНА

05.01.2026

10:28

СНСД
За некога ко се самокандидује и претендује на мјесто српског члана Предсједништва БиХ попут Небојше Вукановића, забрињавајуће је у његовим иступима о Венецуели непознавање дипломатије, геополитике и елементарних интереса Републике Српске, изјавио је за шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Српске Срђан Мазалица.

"Док се свијет налази у озбиљном процесу глобалног помјерања, а велики играчи отворено редефинишу своје интересе, Вукановић међународну политику посматра као позорницу за лични наступ – као да је ту да подучава аматере и да дијели лекције онима који се том послу заиста баве. У оваквим околностима, морални патос и гласни коментари нису храброст, већ опасна наивност", констатовао је Мазалица.

Он је указао да његови коментари више личе на јетрвско наглабање него ставове човјека који би хтио да представља Републику Српску у једном од најозбиљнијих периода глобалних односа од краја Хладног рата.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан упозорава: Долазе тешке године

"Спољна политика није терапија за личне фрустрације, нити простор за дневно-политичке бодове. Она тражи знање, хладну главу и способност да се разликује када је вријеме за ријеч, а када за ћутање. Свођење сложене кризе у Венецуели на црно-бијеле моралне судове показује само да је амбиција већа од компетентности", закључио је Мазалица.

Срђан Мазалица

Небојша Вукановић

