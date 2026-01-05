Орбан упозорава: Долазе тешке године

Извор:
Танјуг
05.01.2026
10:10
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је данас, 5.јануара, да смо у првим данима ове године добили важан подсјетник да се либерални свјетски поредак урушава.
"Избор предсједника САД Доналда Трампа дао му је завршни ударац. Међутим, нови свијет се још увијек ствара. Долазе теже, непредвидљивије, опасније године", рекао је Орбан у објави на друштвеној мрежи Фејсбук.
Према његовим ријечима, мађарски народ ће морати да изабере пут у овој ситуацији у априлу ове године, када земљу очекују парламентарни избори, преноси "Мађар немзет".
"Један пут води у ћорсокак у Бриселу. То је оно што Тиса представља. У замјену за тапшање по рамену и имунитет, они би направили компромис са Бриселом и спровели све њихове захтјеве. Кажу 'да' рату, финансирању Украјине, насељавању миграната и родној пропаганди. Насупрот томе, ми Мађарима нудимо пут мира и безбједности", изјавио је Орбан.
Хроника
Нестао Цвијан Симић (27), породица моли за помоћ
Како каже, не жели да шаље младе Мађаре на фронт и не жели да уништи земљу и мађарску економију.
"Имамо план и намјеру да Мађарску учинимо побједником историјског доба које је пред нама. Да бисмо то урадили, прије свега, морамо остати ван рата. За ово тражимо овлашћење од мађарског народа 2026. године", закључио је Орбан, преноси Танјуг.
Најновије
Најчитаније
15
14
15
08
15
00
14
57
14
49
Тренутно на програму