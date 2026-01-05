Logo
Пожар у Хитној помоћи, има мртвих

Извор:

Танјуг

05.01.2026

09:32

Пожар у Хитној помоћи, има мртвих
Фото: Танјуг/АП

Мушкарац стар 75 година преминуо је у у хитној служби у болници Јеру, надомак Тулона, а 32 особе су евакуисане због пожара који је избио у тој здравственој установи.

Пожар је избио око 4.00 часа јутрос, а 32 особе су евакуисане, укључујући 19 пацијената, који су премјештени у болничко породилиште, саопштили су ватрогасци, наводећи да је пожар локализовало обезбијеђење и медицинско особље, пренио је "Фигаро".

Хроника

Зворничанин пријављен за нелегалну трговину аутомобилима

Повреде лакшег степена претрпело је шесторо запослених, док су четири радника и један пацијент пребачени у другу болницу.

Према извору, узрок пожара је "вјероватно цурење кисеоника".

Хитна служба болнице је затворена, а у интервенцији је учествовало око 60 ватрогасаца.

