Гром ударио групу од 150 људи на фестивалу, има мртвих и повријеђених

Двије особе су погинуле у удару грома у групу од око 150 људи који су се окупили на фестивалу "Ди Трупа" у селу Матибестад, 70 километара сјеверно од Преторије, док је 13 у критичном стању, саопштиле су здравствене службе Јужне Африке.
"Укупно 150 пацијената се јавило у клинику Матибестад након што их је ударио гром током догађаја.
Тринаест пацијената у критичном стању пребачено је у болницу ‘Јубилеј’ на лијечење разних повреда", наводи се у саопштењу здравствених служби које преноси француски портал 20minutes.
Саопштено је и да су “два пацијента преминула по пријему, и чекају форензички преглед”.
Према истом извору, већина пацијената је задобила "мање опекотине повезане са ударом грома".
У том дијелу Јужне Африке су честе олује са грмљавином, преноси Телеграф.
