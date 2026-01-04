О храбрости Србина Стефана Ивановића Швајцарци не престају да пишу

Извор:
Швајцарски медији пишу о храбрости српског држављанина Стефана Ивановића (31), који је спасио неколико гостију из пожара у бару у швајцарском скијалишту Кран-Монтана прије него што је погинуо.
Ивановић је радио као обезбјеђење у том бару када је у новогодишњој ноћи избио пожар у коме је погинуло 47 људи, а 119 повријеђено.
"Стефан је по избијању пожара изгурао више гостију напоље, а затим се још једном вратио у пламен како би спасио људе", пише швајцарски портал "Блик".
Породица је до посљедњег тренутка гајила наду да је Стефан ипак жив, а наду им је давало то што је његов телефон и након пожара био доступан.
Једна Францускиња, која је на вријеме успјела да побјегне, рекла је да је Стефан без оклијевања изложио себе опасности како би заштитио друге, описујући га као човјека изузетне храбрости и несебичности.
Раније данас амбасадор Србије у Швајцарској потврдио је да је међу погинулима један српски држављанин.
Стефан је 20 година живио у Швајцарској и имао држављанство и те земље.
