О храбрости Србина Стефана Ивановића Швајцарци не престају да пишу

Извор:

Агенције

04.01.2026

19:27

Коментари:

1
Стефан Ивановић
Фото: Приватна архива

Швајцарски медији пишу о храбрости српског држављанина Стефана Ивановића (31), који је спасио неколико гостију из пожара у бару у швајцарском скијалишту Кран-Монтана прије него што је погинуо.

Ивановић је радио као обезбјеђење у том бару када је у новогодишњој ноћи избио пожар у коме је погинуло 47 људи, а 119 повријеђено.

ИДДЕЕА-граница

БиХ

Апликација ИДДЕЕА-е за наплату казни на граници није примјенљива

"Стефан је по избијању пожара изгурао више гостију напоље, а затим се још једном вратио у пламен како би спасио људе", пише швајцарски портал "Блик".

Породица је до посљедњег тренутка гајила наду да је Стефан ипак жив, а наду им је давало то што је његов телефон и након пожара био доступан.

Николас Мадуро-04012026

Свијет

Трамп пријети жени која је замијенила Мадура: Завршићеш горе

Једна Францускиња, која је на вријеме успјела да побјегне, рекла је да је Стефан без оклијевања изложио себе опасности како би заштитио друге, описујући га као човјека изузетне храбрости и несебичности.

Раније данас амбасадор Србије у Швајцарској потврдио је да је међу погинулима један српски држављанин.

Стефан је 20 година живио у Швајцарској и имао држављанство и те земље.

Коментари (1)
