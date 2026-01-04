Logo
Large banner

Трамп пријети жени која је замијенила Мадура: Завршићеш горе

Извор:

АТВ

04.01.2026

19:18

Коментари:

1
Николаса Мадура спроводе у притвор
Фото: Rapid Response 47/X/Screenshot

Предсједник САД Доналд Трамп упозорио је потпредсједника Венецуеле и вршиоца дужности предсједника Делси Родригез да не пркоси Америци.

"Ако не учини оно што је исправно, платиће врло велику цијену, вјероватно већу него Мадуро", рекао је амерички предсједник за "Атлантик" у телефонском интервјуу јутрос према америчком времену, преноси "Индекс".

Козарска Дубица

Градови и општине

Ни пахуље: Ову општину у Српској снијег је потпуно заобишао

Трамп је додао да Венецуела можда није посљедња земља у којој би САД могле интервенисати.

"Апсолутно нам је потребан Гренланд", рекао је, напомињући да је острво "окружено руским и кинеским бродовима".

Подсјећамо, венецуелански министар одбране Владимир Падрино Лопез поручио је да је војска дала подршку потпредсједници Делси Родригез да дјелује као привремени предсједник Венецуеле.

Он је затражио "тренутни повратак" свргнутог предсједника Николаса Мадура и његове супруге након што су их Сједињене Државе заробиле.

Обезбјеђење претукло младића

Регион

Шокантан снимак: Радник обезбјеђења монструозно претукао младића

"Захтијевамо повратак Мадура и прве даме. Ово је чин агресије против легитимног предсједника Венецуеле и прве даме", рекао је Лопез на конференцији за новинаре.

"Захтијевамо њен повратак и повратак нашег врховног команданта, предсједника, те скрећемо пажњу на све што се дешава Венецуели против њеног на суверенитета", напоменуо је.

Подијели:

Тагови:

Nikolas Maduro

Доналд Трамп

Venecuela

Америка

SAD

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Може ли предложени закон ријешити проблем дефицита у полицијским агенцијама?

БиХ

Може ли предложени закон ријешити проблем дефицита у полицијским агенцијама?

4 ч

0
Напад на Москву

Свијет

Москва жестоко нападнута: ПВО радила без паузе

4 ч

2
Нова болница - највећи пројекат у новијој историји Херцеговине

Градови и општине

Нова болница - највећи пројекат у новијој историји Херцеговине

4 ч

0
Отац осуђен јер је сина (13) искориштавао за рад: Тјерао га да вози трактор

Регион

Отац осуђен јер је сина (13) искориштавао за рад: Тјерао га да вози трактор

4 ч

0

Више из рубрике

Напад на Москву

Свијет

Москва жестоко нападнута: ПВО радила без паузе

4 ч

2
Доналд Трамп

Свијет

Пријетња Трампа покренула хаос: Колумбија распоредила тенкове

5 ч

1
Медведев: Трамп чврсто брани интересе своје земље

Свијет

Медведев: Трамп чврсто брани интересе своје земље

6 ч

1
Кладио се на пад Мадура и зарадио стотине хиљада долара

Свијет

Кладио се на пад Мадура и зарадио стотине хиљада долара

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

15

Познат идентитет младића из БиХ повријеђеног у пожару у Швајцарској

22

10

Паре и остварење снова: Пет година среће је пред овим људима

21

54

Грађанима Бијељине упућен апел: Дужни сте то да урадите

21

46

Почиње исплата: Спреман новац за многе пензионере у БиХ

21

31

Познато када Мадура изводе пред суд

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner