Трамп пријети жени која је замијенила Мадура: Завршићеш горе

Извор:
АТВ
04.01.2026
19:18
Коментари:1
Предсједник САД Доналд Трамп упозорио је потпредсједника Венецуеле и вршиоца дужности предсједника Делси Родригез да не пркоси Америци.
"Ако не учини оно што је исправно, платиће врло велику цијену, вјероватно већу него Мадуро", рекао је амерички предсједник за "Атлантик" у телефонском интервјуу јутрос према америчком времену, преноси "Индекс".
Трамп је додао да Венецуела можда није посљедња земља у којој би САД могле интервенисати.
"Апсолутно нам је потребан Гренланд", рекао је, напомињући да је острво "окружено руским и кинеским бродовима".
Подсјећамо, венецуелански министар одбране Владимир Падрино Лопез поручио је да је војска дала подршку потпредсједници Делси Родригез да дјелује као привремени предсједник Венецуеле.
Он је затражио "тренутни повратак" свргнутог предсједника Николаса Мадура и његове супруге након што су их Сједињене Државе заробиле.
"Захтијевамо повратак Мадура и прве даме. Ово је чин агресије против легитимног предсједника Венецуеле и прве даме", рекао је Лопез на конференцији за новинаре.
"Захтијевамо њен повратак и повратак нашег врховног команданта, предсједника, те скрећемо пажњу на све што се дешава Венецуели против њеног на суверенитета", напоменуо је.
