Може ли предложени закон ријешити проблем дефицита у полицијским агенцијама?

Аутор:Бранка Дакић
04.01.2026
19:15
Полицијски службеник када наврши 40 година радног стажа, а прије 60 године живота, може наставити рад у некој од полицијских агенција, ако постоји потреба за његовим ангажманом и ако је психофизички способан – ово, између осталог стоји у Закону о измјени и допуни Закона о полицијским службеницима БиХ, чији су предлагачи посланици Нихад Омеровић, Јасмин Имамовић и Предраг Којовић.
Објашњавају да су овакво законско рјешење предложили због дефицита кадра у три полицијске агенције на нивоу БиХ.
"С обзиром да у све три полицијске агенције БиХ, СИПА, Граничне полиције и Дирекције за координацију полицијских тијела је до сада евидентан недостатак, односно дефицит од 50 посто неопходних кадрова, мислимо да је ово законско рјешење добро, ради спречавања неконтролисаног одласка у пензију дефицитарног кадра, а на други начин омогућавање кадровског јачања", рекао је Нихад Омеровић, посланик Клуба НиП-а у ПД ПС БиХ.
Овакве одредбе Закона погодују само високорангираним службеницима , али не и млађим кадровима који не би имали могућност напредовања. И, зато из СНСД-а за овако нешто подршке неће бити. А, неће ни из опозиционих странака из Српске.
"Није случајно у неком претходном систему уведен систем по којем полицајци иду раније у пензију, односно имају бенефицирани радни стаж. Виидмо да су полицијски службеници који су у вишем чину покушали да излобирају усвајање закона. Нама је у циљу да с еовај Закон не усвоји и нећемо га подржати", рекао је Мирослав Вујичић, посланик Клуба СНСД-а у ПД ПС БиХ.
"Они који су, по мени најважнији, када је у питању ово законско рјешење су синдикати и људи који воде рачуна да не буде дискриминација између тих високорангираних и ових који су ниже рангирани. Ово законско рјешење са оваквим садржајем не може добити нашу подршку", рекао је Бранислав Бореновић, посланик Клуба СДС-ПДП-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ.
Сличан став заступају и у СДА. Проблем недостатка полицијских службеника свакако треба рјешавати, али не на овај начин, сматра Шериф Шпаго.
"Ти људи који недостају полицијским агенцијама нису заинтересовани за останак. Заинтересовани су људи који имају веће плате. То су главни инспектори, самостални инспектори и нећемо са овим ријешити тај проблем који имамо", рекао је Шериф Шпаго, посланик СДА у ПД ПС БиХ.
Из Граничне полиције и Дирекције за коорднинацију полицијских тијела БиХ нисмо добили одговор на питање имају ли проблем са дефицитом кадрова и да ли подржавају предложене измјене Закона. Из СИПА-е је стигао одговор. Кажу да би у овој години у пензију требало 53 службеника, али да то неће угрозити рад СИПА-е, јер су планирана нова запошљавања. Такође, тврде да их нико није консултовао у вези са Законом о измјени и допуни закона о полицијским службеницима БиХ и тако се, додају, манипулише нетачним информацијама.
"Доношење законских рјешења која би омогућила запосленима да остану у радном односу годинама након стицања услова за пензионисање и да такав останак зависи искључиво од воље запосленог би створио правну несигурност, неравноправно и неправедно поступање, онемогућио би напредовање у служби и низ других негативних посљедица", саопштено је из СИПА-е.
Напомињу и да немају ништа против измјене Закона који би ријешио проблем дефицита полицијских службеника, али да се морају сагледати стварне потребе свих полицијских агенција. Предложено законско рјешење требало би да се нађе на дневном реду једне од наредних сједница Представничког дома, у редовној процедури.
