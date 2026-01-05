Logo
Програм обиљежавања Дана Републике - Свечани дефиле као круна свечаности

05.01.2026

11:40

Свечаним дефилеом улицама Бањалуке, у којем ће традиционално учествовати припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске и око 2.000 учесника из цивилног сектора, Република Српска ће 9. јануара обиљежити Дан Републике, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

Како се наводи, дефиле који из године у годину окупља институције и грађане, представља симбол јединства, уређености и снаге Републике Српске, те централни догађај свечаности поводом њеног најзначајнијег празника.

Обиљежавање Дана Републике и Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата ове године одвијаће се кроз вишедневни програм, од 5. до 10. јануара, низом свечаних, меморијалних и културних догађаја широм Републике Српске. Програм је осмишљен тако да обухвати сјећање, поштовање према жртвама, али и јасну поруку трајања и стабилности.

Свечаности почињу данас полагањем вијенца у Модричи на спомен-обиљежје Милану Јелићу, некадашњем предсједнику Републике Српске, које је предвиђено у 12.00 часова.

Централни програм у Бањалуци наставља се 8. јануара полагањем вијенаца на више спомен-обиљежја посвећених палим борцима и жртвама, као и отварањем Спомен-обиљежја борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у 15.00 часова.

Истог дана биће одржана и свечана академија која је предвиђена у 17.00 часова, као и свечани пријем у Административном центру Владе Републике Српске од 18.00 часова.

На Дан Републике, 9. јануара, биће служена Света архијерејска литургија у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци, након чега ће вијенци бити положени на српском војничком гробљу "Нови Зејтинлик" у Сокоцу.

Свечани дефиле, који ће бити одржан од 12.00 часова на Тргу Крајине остаје централни догађај дана, као снажан симбол институционалне снаге и грађанског заједништва.

Програм обиљежавања биће настављен и 10. јануара у Брчко дистрикту, гдје ће бити положени вијенци и одржана свечана академија у 12.00 часова, чиме се наглашава значај Републике Српске за све њене грађане, без обзира на мјесто живљења.

Овим програмом, Република Српска и 2026. обиљежава Дан Републике достојанствено и организовано, спајајући сјећање и савременост, традицију и одговорност, те шаљући јасну поруку да је 9. јануар дан заједништва, мира и институционалне снаге, поручено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

9. јануар - Дан Републике Српске

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

15

08

Ако данас не испоштујете овај обичај, вјерује се да вам слиједи година без пара

15

00

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

14

57

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне, саобраћај се одвија нормално

14

49

Четири савјета за безбиједно уклањање леда и снијега са аутомобила

