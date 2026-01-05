Програм обиљежавања Дана Републике - Свечани дефиле као круна свечаности

05.01.2026
11:40
Коментари:0
Свечаним дефилеом улицама Бањалуке, у којем ће традиционално учествовати припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске и око 2.000 учесника из цивилног сектора, Република Српска ће 9. јануара обиљежити Дан Републике, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.
Како се наводи, дефиле који из године у годину окупља институције и грађане, представља симбол јединства, уређености и снаге Републике Српске, те централни догађај свечаности поводом њеног најзначајнијег празника.
Обиљежавање Дана Републике и Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата ове године одвијаће се кроз вишедневни програм, од 5. до 10. јануара, низом свечаних, меморијалних и културних догађаја широм Републике Српске. Програм је осмишљен тако да обухвати сјећање, поштовање према жртвама, али и јасну поруку трајања и стабилности.
Свечаности почињу данас полагањем вијенца у Модричи на спомен-обиљежје Милану Јелићу, некадашњем предсједнику Републике Српске, које је предвиђено у 12.00 часова.
Централни програм у Бањалуци наставља се 8. јануара полагањем вијенаца на више спомен-обиљежја посвећених палим борцима и жртвама, као и отварањем Спомен-обиљежја борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у 15.00 часова.
Истог дана биће одржана и свечана академија која је предвиђена у 17.00 часова, као и свечани пријем у Административном центру Владе Републике Српске од 18.00 часова.
На Дан Републике, 9. јануара, биће служена Света архијерејска литургија у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци, након чега ће вијенци бити положени на српском војничком гробљу "Нови Зејтинлик" у Сокоцу.
Свечани дефиле, који ће бити одржан од 12.00 часова на Тргу Крајине остаје централни догађај дана, као снажан симбол институционалне снаге и грађанског заједништва.
Програм обиљежавања биће настављен и 10. јануара у Брчко дистрикту, гдје ће бити положени вијенци и одржана свечана академија у 12.00 часова, чиме се наглашава значај Републике Српске за све њене грађане, без обзира на мјесто живљења.
Овим програмом, Република Српска и 2026. обиљежава Дан Републике достојанствено и организовано, спајајући сјећање и савременост, традицију и одговорност, те шаљући јасну поруку да је 9. јануар дан заједништва, мира и институционалне снаге, поручено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
15
14
15
08
15
00
14
57
14
49
Тренутно на програму