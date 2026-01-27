Logo
Још 20 земаља пријавило се да уђе у Трампов Одбор за мир

СРНА

27.01.2026

09:00

Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО
Портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит саопштила је да се додатних 20 земаља "пријавило да се придружи Одбору за мир америчког предсједника Доналда Трампа".

Ливит није именовала земље које су се пријавиле, пренијели су синоћ амерички медији.

Иако је Одбор за мир добио мандат од Савјета безбједности Уједињених нација само да надгледа управљање Газом у наредне двије године, Трампова администрација има за циљ да користи ово тијело за рјешавање других сукоба широм свијета.

Говорећи током конференције за новинаре у Бијелој кући, Ливит је такође рекла да је повратак посљедњег преосталог израелског таоца из Газе "огроман спољнополитички подвиг" за Трампа, Израел и цијели свијет.

Израелска војска повратила је остатке посљедњег преосталог израелског таоца којег је Хамас држао у Појасу Газе, чиме је испуњен кључни услов да се започне друга фаза плана америчког предсједника за окончање рата у Појасу Газе.

Остаци таоца Рана Гвилија су идентификовани и враћени ради сахране, саопштено је из израелске војске, јавља Ројтерс.

Таг:

Доналд Трамп

