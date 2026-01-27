Руси потврдили: Напредујемо на свим фронтовима

Извор:
27.01.2026
Руска војска спроводи офанзиву на свим фронтовима у Украјини, изјавио је данас начелник Генералштаба Оружаних снага Русије Валериј Герасимов.
Он је током инспекције трупа које учествују у операцијама у Украјини, изнио тврдњу да је од почетка јануара под руску контролу стављено 17 насеља, односно више од 500 квадратних километара украјинске територије, преноси РИА Новости.
"На командном мјесту једне од формација, начелник Генералштаба је саслушао извјештаје команданта групе, генерал-пуковника Сергеја Кузовљева, о ситуацији у зони одговорности, као и извјештаје команданата формација и команданата јединица о резултатима борбених задатака", саопштило је руско Министарство одбране.П
Према саопштењу, Герасимов је констатовао успјехе групе снага "Запад" у испуњавању додијељених задатака и дао упутства за даље дејство.
