Олуја односи животе: Преминуло најмање 20 људи, нема струје, отказани летови

Агенције
27.01.2026
07:57
Најмање 20 особа је преминуло од посљедица сњежне олује и леденог таласа који је захватио већи дио Сједињених Америчких Држава, јавили су данас медији.
Осам смртних случајева пријављено је у Њујорку од петка, док су други забиљежени у Тенесију, Луизијани, Масачусетсу, Канзасу и Пенсилванији, пренио је Би-Би-Си.
У Тексасу је шеснаестогодишња дјевојчица погинула у несрећи санкајући се, саопштила је полиција.
Због сњежне олује без струје је више од 860.000 домаћинстава, а отказано је око 12.000 летова авиона, саопштили су данас званичници.
Под упозорењем на опасну хладноћу и даље се налази око 185 милиона у већем дијелу централног и источног дијела САД, а температуре су у неким дијеловима земље достигле 35 степени испод нуле.
Периоди јаког снијега, сусњежице и ледене кише наставиће се широм сјевероистока САД и данас а према временској прогнози удари сњежне олује завршиће се сутра.
