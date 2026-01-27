Logo
Олуја односи животе: Преминуло најмање 20 људи, нема струје, отказани летови

Агенције

27.01.2026

07:57

снијег америка
Фото: Tanjug / AP / Charles Krupa

Најмање 20 особа је преминуло од посљедица сњежне олује и леденог таласа који је захватио већи дио Сједињених Америчких Држава, јавили су данас медији.

Осам смртних случајева пријављено је у Њујорку од петка, док су други забиљежени у Тенесију, Луизијани, Масачусетсу, Канзасу и Пенсилванији, пренио је Би-Би-Си.

У Тексасу је шеснаестогодишња дјевојчица погинула у несрећи санкајући се, саопштила је полиција.

Због сњежне олује без струје је више од 860.000 домаћинстава, а отказано је око 12.000 летова авиона, саопштили су данас званичници.

Под упозорењем на опасну хладноћу и даље се налази око 185 милиона у већем дијелу централног и источног дијела САД, а температуре су у неким дијеловима земље достигле 35 степени испод нуле.

Периоди јаког снијега, сусњежице и ледене кише наставиће се широм сјевероистока САД и данас а према временској прогнози удари сњежне олује завршиће се сутра.

Тагови:

Снијег Олуја Америка

невријеме

Олуја

