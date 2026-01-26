Ко је угасио свјетло у Берлину? Влада нуди милион евра за било какву информацију

Извор:
Информер
26.01.2026
22:58
Три недјеље након саботаже електроенергетске мреже у Берлину, Савезно тужилаштво Њемачке расписало је награду до милион евра за информације које би довеле до хапшења одговорних за подметање пожара, потврђено је из берлинског Сената.
Напад се догодио 3. јануара у раним јутарњим сатима, када су непознате особе запалиле кабловски мост изнад канала Телтов, у близини термоелектране „Лихтерфелде“. Због тога је око 45.000 домаћинстава остало без струје, многи и без гријања, и то до пет дана, при ниским зимским температурама.
Мобилне мреже су биле у прекиду, евакуисани су домови за старе и болнице, а град је организовао хитна прихватилишта. Ријеч је о најдужем и најобимнијем нестанку струје у Берлину од завршетка Другог свјетског рата.
Иако истрагу сада води Савезни генерални тужилац због сумње на тероризам, саботажу и противуставно дјеловање, до данас није било хапшења ни претреса, што је изазвало сумње да власти немају конкретне трагове.
Одговорност за напад преузела је тзв. „Вулканска група“, радикална структура повезана са низом саботажа инфраструктуре у Берлину и Бранденбургу, укључујући и напад на снабдевање струјом Теслине фабрике у Гринхајдеу 2024. године, преноси Информер.
