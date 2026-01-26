Побједа Данске: Нијемци себи поразом закомпликовали живот на ЕП

Извор:
Телеграф
26.01.2026
22:51
Коментари:0
Рукометна репрезентација Данске савладала је селекцију Њемачке 31:26 у мечу трећег кола друге фазе на Европском првенству у рукомету и тако обезбиједила пролаз даље.
Само током првог полувремена Њемачка је била равноправан ривал Данцима када је резултат био неизвијестан 13:12.
У наставку голман Данске, Емил Ниелсен, један од кандидата за најбољег рукометаша свијета, константно је правио проблеме њемачким шутерима. На почетку другог полувремена Нијемци праве низ грешака, а искључења Гргића и Кохлбахера су Данци искористили на најбољи могући начин.
Тако, у 45. минуту Данска је повела 21:16 и више није испуштала предност и на крају заслужено славила.
Занимљиво, Нијемци су посљедњи пут побиједили Данску 2016. године на Европском првенству, а од тада поражени су у седам међусобних мечева.
Данска је прва са 6 бодова и бољим учинком у међусобним дуелима са Њемачком и Француском. Нијемци имај у 6 бодова, а Француска 4 пред посљедње коло. Њемачка сада мора да се концентрише на сриједу и меч са Француском, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
22
58
22
58
22
53
22
51
22
51
Тренутно на програму