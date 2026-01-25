Logo
Јамал постигао голчину за памћење!

Извор:

Кликс

25.01.2026

18:20

Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Фудбалери Барселоне уписали су сигурну побједу у 21. колу шпанске Ла Лиге, савладавши Овиедо на домаћем терену резултатом 3:0, чиме су се вратили на врх табеле.

Каталонци су стрпљиво играли, а отпор гостију сломљен је тек почетком другог полувремена. Први погодак постигнут је у 52. минути, када је Дани Олмо прецизним ударцем са врха шеснаестерца погодио мрежу Овиеда за 1:0.

Само пет минута касније услиједила је нова радост домаћих.

Рапхинха је након сјајног соло продора извео мајсторију, предриблао неколико играча и ефектно пребацио голмана за 2:0, чиме је практично ријешио питање побједника.

Ипак, потез утакмице направио је млади Ламин Јамал у 73. минути, постигавши спектакуларан гол полумаказицама након центаршута Данија Олма за коначних 3:0.

Видео можете погледати ОВДЈЕ.

