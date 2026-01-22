Logo
Large banner

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

Извор:

Кликс

22.01.2026

20:56

Коментари:

0
Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

У Њемачкој се разматра могућност бојкота Свјетског првенства у фудбалу које се одржава ове године у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.

Како пише Марца, главни разлог јесте план америчког предсједника Доналда Трампа да припоји Гренланд Америци.

Ова идеја изазвала је оштре политичке реакције и пријети угрозити највећи ногометни догађај ове године, на којем ће први пут учествовати 48 репрезентација.

Фридрих Мерц

Свијет

Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

Трампова намјера је изазвала узбуну у Европи те огорчење Данске, Европске уније и НАТО-а. Као одговор, њемачки политичар Јирген Хардт, члан Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) и особа блиска канцелару Фридриху Мерцу, изнио је приједлог који би ФИФА-у довео у незгодан положај.

Берлин

Свијет

Руска шпијунка у срцу Берлина; Војни врх под истрагом

У интервјуу за Билд изјавио је: "Отказивање турнира сматрало би се само крајњим средством како би предсједник Трамп преиспитао питање Гренланда".

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Fifa

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

Фудбал

Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

2 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Фудбалер пао на терену и умро

10 ч

0
Реал Мадрид декласирао Монако – Мбапе, Белингем и Винисијус режирали голијаду у Лиги шампиона

Фудбал

Реал Мадрид декласирао Монако – Мбапе, Белингем и Винисијус режирали голијаду у Лиги шампиона

1 д

0
Килијан Ембапе грли Винисијуса након другог гола за Реал Мадрид против Монака у Лиги шампиона, 20. јануара 2026. године.

Фудбал

Реал Мадрид лако против Монака

1 д

0

Више из рубрике

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

Фудбал

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

18 мин

0
Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

Фудбал

Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

2 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Фудбалер пао на терену и умро

10 ч

0
Туча навијача уочи меча Малме — Црвена Звезда

Фудбал

Хаос уочи меча Малме — Звезда: Сукоб Делија с домаћим навијачима

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

56

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

20

50

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

20

39

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

20

36

Младић за којим су трагали сви у БиХ пронађен - налази се у затвору

20

24

Позната инфлуенсерка погинула у саобраћајној несрећи у Словачкој

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner