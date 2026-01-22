Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

Извор:
Кликс
22.01.2026
20:56
Коментари:0
У Њемачкој се разматра могућност бојкота Свјетског првенства у фудбалу које се одржава ове године у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.
Како пише Марца, главни разлог јесте план америчког предсједника Доналда Трампа да припоји Гренланд Америци.
Ова идеја изазвала је оштре политичке реакције и пријети угрозити највећи ногометни догађај ове године, на којем ће први пут учествовати 48 репрезентација.
Трампова намјера је изазвала узбуну у Европи те огорчење Данске, Европске уније и НАТО-а. Као одговор, њемачки политичар Јирген Хардт, члан Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) и особа блиска канцелару Фридриху Мерцу, изнио је приједлог који би ФИФА-у довео у незгодан положај.
У интервјуу за Билд изјавио је: "Отказивање турнира сматрало би се само крајњим средством како би предсједник Трамп преиспитао питање Гренланда".
