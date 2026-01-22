Logo
Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

22.01.2026

18:00

Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Њемачка полиција спречила је напад еколошких активиста на приватни авион њемачког канцелара Фридриха Мерца у једном хангару у граду Арнсбергу, саопштило је државно тужилаштво.

"Полиција је у ноћи са сриједе на четвртак спријечила три особе у покушају оштећења приватног спортског авиона предсједника њемачке владе", саопштило је државно тужилаштво у Арнсбергу, гдје се налази и приватна адреса Фридриха Мерца.

У саопштењу групе која је преузела одговорност за покушај напада се наводи да су три особе, старости 23, 28 и 56 година, неовлашћено ушле у простор ваздушне луке Арнсберг-Менден, али је полиција спријечила оштећење авиона који се налазио у једном од хангара.

marko perkovic tompson

Регион

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

Међу приведеним активистима је и позната њемачка климатска активисткиња Ања Виндли. Након акције, саопштењем се огласила и група Отпор колектив која је преузела одговорност за покушај напада.

"Ми смо покушали, у склопу протеста, да онеспособимо приватни авион канцелара Фридриха Мерца. И док климатска криза ескалира, немачки канцелар се около вози приватним авионом", стоји у саопштењу групе.

