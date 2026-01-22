Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

22.01.2026
18:00
Њемачка полиција спречила је напад еколошких активиста на приватни авион њемачког канцелара Фридриха Мерца у једном хангару у граду Арнсбергу, саопштило је државно тужилаштво.
"Полиција је у ноћи са сриједе на четвртак спријечила три особе у покушају оштећења приватног спортског авиона предсједника њемачке владе", саопштило је државно тужилаштво у Арнсбергу, гдје се налази и приватна адреса Фридриха Мерца.
У саопштењу групе која је преузела одговорност за покушај напада се наводи да су три особе, старости 23, 28 и 56 година, неовлашћено ушле у простор ваздушне луке Арнсберг-Менден, али је полиција спријечила оштећење авиона који се налазио у једном од хангара.
Међу приведеним активистима је и позната њемачка климатска активисткиња Ања Виндли. Након акције, саопштењем се огласила и група Отпор колектив која је преузела одговорност за покушај напада.
"Ми смо покушали, у склопу протеста, да онеспособимо приватни авион канцелара Фридриха Мерца. И док климатска криза ескалира, немачки канцелар се около вози приватним авионом", стоји у саопштењу групе.
