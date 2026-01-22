Све раније договорено: Ко је издао Мадура?

Извор:
Агенције
22.01.2026
17:04
Коментари:0
Прије него што је америчка војска ухапсила предсједника Венецуеле Николаса Мадура, тадашња потпредсједница Делси Родригез и њен моћни брат обећали су да ће сарађивати са САД, пишу медији.
Родригез, која је 5. јануара положила заклетву као вршитељка дужности предсједнице умјесто Мадура, и њен брат Хорхе, предсједник Националне скупштине, потајно су преко посредника унапред увјеравали америчке и катарске званичнике да би поздравили Мадуров одлазак, рекла су за Гардијан четири извора.
Комуникација између америчких званичника и Делси Родригез, која је тада била Мадурова потпредсједница, почела је на јесен и наставила се након кључног телефонског разговора Трампа и Мадура крајем новембра, сазнаје Гардијан, током којег је Трамп инсистирао да Мадуро напусти Венецуелу.
Мадуро је тај захтев одбио.
До децембра је један Американац укључен у разговоре рекао Гардијану да је Делси Родригез поручила америчкој влади да је спремна: "Делси је пренијела поруку: 'Мадуро мора да оде.'"
"Радићу са оним што дође послије тога", рекла је Родригез, навео је други извор упознат са порукама.
Извори наводе да је Марко Рубио, Трампов државни секретар и савјетник за националну безбједност, који је у почетку био скептичан према сарадњи са елементима режима, временом повјеровао да су обећања Делси Родригез најбољи начин да се спречи хаос након Мадуровог одласка.
Обећање сарадње Делси и Хорхеа Родригеза прије акције против Мадура раније није било објављено. У октобру је Мајами Хералд извјестио о пропалим преговорима преко Катара, у којима је Делси нудила да преузме улогу шефице прелазне владе ако Мадуро одступи.
Ројтерс је у недјељу извјестио да је и Диосдадо Кабељо, моћни министар унутрашњих послова Венецуеле, који контролише полицију и безбједносне снаге, мјесецима прије операције против Мадура водио разговоре са Американцима.
Сви извори наглашавају да је постојао суптилан услов у договору са Делси Родригез: док је породица Родригез обећала да ће помоћи САД-у након Мадуровог одласка, нису пристали да активно учествују у његовом свргавању. Извори инсистирају да ово није био пуч који су против Мадура организовали брат и сестра Родригез.
Неколико сати након акције, Трамп је дјеловао као да потврђује те разговоре. Он је за Њујорк пост рекао да је Делси Родригез била укључена.
"Разговарали смо са њом много пута и она разумије, она разумије", казао је Трамп.
Влада Венецуеле није одговорила на питања послата електронском поштом у вези са овом причом.
Бијела кућа такође није одговорила на детаљна питања, преноси Кликс.
Најновије
Најчитаније
18
01
18
00
17
55
17
49
17
47
Тренутно на програму