Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Извор:
Танјуг
17.01.2026
13:21
Вршилац дужности предсједника Венецуеле Делси Родригез данас је потврдила, односно ратификовала нову агенду билатералне сарадње са Сједињеним Америчким Државама, након телефонског разговора са америчким предсједником Доналдом Трампом.
Родригез је истакла да Венецуела предузима овај курс без страха, позивајући се на историјске везе двије земље још из времена јужноамеричког револуционара Симона Боливара, и нагласила спремност за изградњу односа заснованих на међусобном поштовању како би се превазишли "ранији политички неспоразуми" између двије земље, наводи венецуеланска телевизија ВТВ.
Према њеним ријечима, нова дипломатско-економска агенда поставља сарадњу у стратешким секторима попут енергетике, трговине и финансија као приоритет, са фокусом на добробит венецуеланског народа.
Родригез је позвала домаће индустријске, производне и предузетничке секторе да подрже ову иницијативу јачањем националне производње у кључним областима, укључујући пољопривредно-прехрамбени и фармацеутски сектор.
Она је нагласила да је консолидација економске суверености, подстакнута међународном сарадњом и развојем заједничке економије, кључ за превазилажење ограничења наметнутих блокадом.
Сједињење Америчке Државе извршиле су војни напад 3. јануара на Каракас када су ухапсиле свргнутог предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес и пребациле их у Њујорк, гдје се Мадуру суди за наводну умијешаност у трговину наркотицима.
