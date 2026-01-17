Како конзумација кафе утиче на крвни притисак?

Извор:
Умјерена конзумација кафе углавном се сматра безбједном за крвни притисак, али претјеран унос кофеина може имати негативне ефекте. Истраживања показују да кофеин код неких особа може привремено повисити крвни притисак, нарочито код оних који не пију кафу редовно.
С друге стране, редовно и умјерено испијање кафе код већине људи не утиче негативно на притисак нити повећава ризик од развоја хипертензије.
Крвни притисак представља силу којом крв притиска зидове артерија – крвних судова који преносе крв из срца у остатак тијела. Када је тај притисак дуготрајно повишен, говоримо о хипертензији, односно високом крвном притиску. Ако се не контролише, може повећати ризик од озбиљних здравствених проблема попут срчаног удара, можданог удара и хроничне болести бубрега.
На то како кафа утиче на крвни притисак утиче више фактора, укључујући количину кофеина и животне навике појединца. Нередовна конзумација кафе чешће се повезује с привременим порастом притиска, док ујмерено и редовно испијање – најчешће једна до три шоље дневно – код већине људи не представља проблем. Истраживања указују на то да такав унос кофеина углавном не носи значајан ризик за крвни притисак, нарочито код жена и непушача.
Дневно не би требало уносити више од 400 милиграма кофеина, а толика количина може се наћи у отприлике три веће шоље кафе. Сматра се да такав унос не представља здравствени ризик за већину одраслих особа.
Унос кофеина изнад препоручене границе може довести до нежељених реакција, нарочито код особа које иначе ријетко конзумирају кофеин. Међу најчешћим нуспојавама су убрзан рад срца, осећај тјескобе, несаница, мучнина, дрхтавица, појачано мокрење и општи немир.
Иако је кофеин безбједан за већину људи, одређене групе би требало да буду опрезније. Трудницама се препоручује унос мањи од 200 милиграма кофеина дневно, јер кофеин пролази кроз постељицу. Опрез се савјетује и особама осјетљивим на кофеин, онима с поремећајима срчаног ритма, чиром на желуцу, гастроезофагеалном рефлуксном болешћу (ГЕРБ), као и особама с тешком хипертензијом. Такође, код узимања одређених лијекова важно је посавјетовати се с љекаром због могућих интеракција.
Умјерено уживање у кафи – једна до три шоље дневно – углавном се не сматра штетним, а нека истраживања чак указују на могуће користи за здравље срца, попут смањеног ризика од срчане слабости и кардиоваскуларне смртности. Ипак, стручњаци истичу да још увијек не постоје чврсти докази о јасној повезаности између конзумације кафе и ризика од коронарне болести срца.
За одржавање нормалног крвног притиска препоручују се здраве животне навике: довољно сна, уравнотежена исхрана богата воћем, поврћем и интегралним житарицама, смањен унос соли и редовна физичка активност. Управљање стресом, престанак пушења, умјерена конзумација алкохола и довољан унос калијума такође имају важну улогу.
Ако промјене животних навика не доведу до побољшања, важно је обратити се љекару. У неким случајевима биће потребна терапија лијековима за снижавање притиска. Без обзира на терапију, здраве навике остају кључан дио дугорочног управљања крвним притиском.
