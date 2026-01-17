Најновије истраживање показало да ли труднице смију користити парацетамол

Извор:
Танјуг
17.01.2026
11:01

Узимање парацетамола током трудноће је безбједно и нема доказа да повећава ризик од аутизма, АДХД-а и развојних проблема код дјеце, закључили су стручњаци који су спровели најновије обимно истраживање, преноси данас ББЦ.
Како се наводи, ови налази противрјече контроверзним тврдњама америчког предсједника Доналда Трампа који је прошле године изјавио да парацетамол није добар и да труднице треба да га свакако избјегну.
Његове ставове су у то вријеме критиковале медицинске организације широм свијета.
Стручњаци су указали да је најновије истраживање, објављено у часопису Лансет, ригорозно и да би требало да оконча дебату о безбједности парацетамола.
Амерички здравствени званичници, ипак, тврде да су "многи стручњаци" изразили забринутост због његове употребе током трудноће.
Амерички предсједник је шокирао многе љекаре широм свијета када су он и његова администрација тврдили да парацетамол, или брендирана верзија под називом Тиленол, који се сматра основним лијеком против болова за труднице, могу да буду повезани са аутизмом код дјеце, ако се узимају током трудноће.
Те тврдње довеле су до забуне међу женама и забринутости међу здравственим стручњацима и подстакле најновије истраживање.
Студија је обухватила 43 релевантна истраживања о употреби парацетамола током трудноће, у којима су учествовале стотине хиљада жена.
Посебно су узета у обзир она истраживања у којима су упоређене трудноће током којих је мајка узимала овај лијек са трудноћама у којима парацетамол није кориштен.
"Када смо радили ову анализу, нисмо пронашли никакве везе и доказе да парацетамол повећава ризик од аутизма", рекла је за ББЦ водећа ауторка студије Асма Калил.
Она је додала да је порука јасна и да парацетамол остаје безбједна опција током трудноће када се узима према упутствима.
Овај закључак потврђује смјернице главних медицинских организација у Великој Британији, САД и Европи о безбједности овог уобичајеног лијека против болова.
