Logo
Large banner

Најновије истраживање показало да ли труднице смију користити парацетамол

Извор:

Танјуг

17.01.2026

11:01

Коментари:

0
Најновије истраживање показало да ли труднице смију користити парацетамол
Фото: pexels

Узимање парацетамола током трудноће је безбједно и нема доказа да повећава ризик од аутизма, АДХД-а и развојних проблема код дјеце, закључили су стручњаци који су спровели најновије обимно истраживање, преноси данас ББЦ.

Како се наводи, ови налази противрјече контроверзним тврдњама америчког предсједника Доналда Трампа који је прошле године изјавио да парацетамол није добар и да труднице треба да га свакако избјегну.

Šaka tuča

Србија

Објављен страшан снимак масовне туче тинејџера

Његове ставове су у то вријеме критиковале медицинске организације широм свијета.

Стручњаци су указали да је најновије истраживање, објављено у часопису Лансет, ригорозно и да би требало да оконча дебату о безбједности парацетамола.

Амерички здравствени званичници, ипак, тврде да су "многи стручњаци" изразили забринутост због његове употребе током трудноће.

Амерички предсједник је шокирао многе љекаре широм свијета када су он и његова администрација тврдили да парацетамол, или брендирана верзија под називом Тиленол, који се сматра основним лијеком против болова за труднице, могу да буду повезани са аутизмом код дјеце, ако се узимају током трудноће.

Те тврдње довеле су до забуне међу женама и забринутости међу здравственим стручњацима и подстакле најновије истраживање.

полиција србија policija srbija

Србија

Огласио се отац Милице Асановић чије је тијело пронађено поред ауто-пута

Студија је обухватила 43 релевантна истраживања о употреби парацетамола током трудноће, у којима су учествовале стотине хиљада жена.

Посебно су узета у обзир она истраживања у којима су упоређене трудноће током којих је мајка узимала овај лијек са трудноћама у којима парацетамол није кориштен.

"Када смо радили ову анализу, нисмо пронашли никакве везе и доказе да парацетамол повећава ризик од аутизма", рекла је за ББЦ водећа ауторка студије Асма Калил.

Она је додала да је порука јасна и да парацетамол остаје безбједна опција током трудноће када се узима према упутствима.

фсб

Свијет

ФСБ спријечила терористичке нападе у двије руске области

Овај закључак потврђује смјернице главних медицинских организација у Великој Британији, САД и Европи о безбједности овог уобичајеног лијека против болова.

Подијели:

Тагови:

paracetamol

trudnica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Оловка писање рука папир

Занимљивости

У турском језику постоји једна српска ријеч: Да ли знате која је?

3 ч

0
Матија

Сцена

Нови детаљи о смрти познатог фризера: Преминуо након лијечења зуба

3 ч

0
Инфузија болница доктор

Здравље

Завод упозорава: Може се очекивати раст броја обољелих

3 ч

0
Најпопуларнија имена за дјечаке и дјевојчице у Европи: Једно је већ дуго на трону

Породица

Најпопуларнија имена за дјечаке и дјевојчице у Европи: Једно је већ дуго на трону

3 ч

0

Више из рубрике

Инфузија болница доктор

Здравље

Завод упозорава: Може се очекивати раст броја обољелих

3 ч

0
Туширање хладном или топлом водом - шта препоручују стручњаци?

Здравље

Туширање хладном или топлом водом - шта препоручују стручњаци?

4 ч

0
Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

Здравље

Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

15 ч

1
СЗО: Јефтина слатка пића и алкохол доприносе дијабетесу

Здравље

СЗО: Јефтина слатка пића и алкохол доприносе дијабетесу

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

13

45

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

13

21

Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner