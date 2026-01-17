Огласио се отац Милице Асановић чије је тијело пронађено поред ауто-пута

Извор:
Славиша Асановић, отац нестале Милице Асановић (25) из Балајнца, рекао је за "Блиц" да му је потврђено да је крај ауто-пута јуче пронађемо тијело његове кћерке.
Полиција је тијело млађе женске особе, како је "Блиц" писао, пронашла јуче око 16 часова поред ауто пута Ниш Лесковац, у атару дољевачког насеља 21. мај.
"Рекли су ми само да је Милица, друго ништа. И рекли ми да не смијем да дајем никакве изјаве више када дођу новинари", рекао је Славиша.
Он је рекао да још не зна када ће бити сахрана.
"Тијело је још у капели. Не знам када ћемо моћи да преузмемо тијело", каже Славиша.
Дјевојка нестала 9.јануара
Милица Асановић је из села нестала 9. јануара око подне, а прекјуче је нађено тијело око 7 километра од раскрснице гдје је ју камера посљедњи пут снимила.
Славољуб Тодоровић, комшија код кога је била прије нестанка, каже да је по изласку из његове куће Милица из за сада непознатих разлога кренула у супротном смјеру од своје куће, што су потврдили свједоци који су је видјели и снимци са камера.
Несталу Милицу је видјело још троје људи.
Сумња се да је Милица залутала са локалних путева и тако завршила на ауто-путу. Околности смрти још увијек нису познате.
Ако се и званично потврде сумње да је у питању Милица, остаје нејасно како је слабовида особа успјела да без ичије помоћи прескочи заштитну ограду и крене поред ауто-пута ка Дољевцу. Такође је нејасно како је по јакој хладноћи и снијегу прешла раздаљину од око седам километара.
Отац Славиша и брат од стрица Иван су се огласили док су чекали да оду на лице мјеста ради идентификације.
