Драма на аутопуту: Запалио се аутобус

Извор:
Блиц
16.01.2026
19:07
Коментари:0
На ауто-путу Београд-Ниш, после наплатне рампе у Гроцкој, данас око 17 часова, запалио се аутобус.
На лице мјеста одмах је упућена ватрогасно-спасилачка екипа из ВСЈ Вождовац, пише "Блиц".
Испоставило се да је у покрету плануо предњи леви пнеуматик на аутобусу приватног превозника који је превозио дјецу са рекреативне наставе.
