Драма на аутопуту: Запалио се аутобус

Извор:

Блиц

16.01.2026

19:07

Коментари:

0
На ауто-путу Београд-Ниш, после наплатне рампе у Гроцкој, данас око 17 часова, запалио се аутобус.

На лице мјеста одмах је упућена ватрогасно-спасилачка екипа из ВСЈ Вождовац, пише "Блиц".

Испоставило се да је у покрету плануо предњи леви пнеуматик на аутобусу приватног превозника који је превозио дјецу са рекреативне наставе.

Пожар је угашен прије доласка ватрогасаца, а сва деца и остали путници су на вријеме и безбједно изашли из возила.

Београд

